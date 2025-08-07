Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Godoy Cruz vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
En un duelo clave para ambos en la Zona B, Godoy Cruz y Gimnasia de La Plata se enfrentarán este jueves desde las 17 en el estadio Feliciano Gambarte por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025.
El equipo dirigido por Esteban Solari viene mostrando cierta solidez defensiva pero una alarmante falta de eficacia en el arco rival. Empató 1-1 con Rosario Central y luego igualó sin goles ante Sarmiento y Talleres, en un regreso al estadio Feliciano Gambarte tras más de veinte años.
Por el lado del Lobo, la llegada de Alejandro Orfila al banco de suplentes parece haber comenzado a dar frutos. Tras una derrota inicial ante Instituto y un empate ante San Lorenzo, se impuso 1-0 a Independiente en El Bosque y sumó su primera victoria en el torneo.
Ambos equipos comparten el objetivo de meterse entre los mejores, en un campeonato que recién comienza pero que no da margen para relajarse. El encuentro en Mendoza se anticipa como un cruce abierto y con promesa de emociones.
Godoy Cruz vs. Gimnasia: probables formaciones
- Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
