Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami vs. Seattle Sounders
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Inter Miami vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2025.
La Leagues Cup 2025 llegó a su definición y este domingo se jugará la gran final entre Inter Miami y Seattle Sounders en el Lumen Field Stadium de Washington.
Desde las 21:00. Las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, buscarán defender el título obtenido la temporada pasada, mientras que Lionel Messi intentará aumentar su récord de trofeos y seguir consolidándose como el jugador más ganador de la historia.
Curiosamente, ambos equipos apenas se enfrentaron una vez en toda su historia: el 17 de abril de 2022, Inter Miami ganó 1-0 como visitante con gol de Robbie Robinson. Desde entonces, no coincidieron ni en temporada regular de la MLS ni en torneos internacionales. El equipo local, Seattle Sounders, será anfitrión por haber llegado mejor posicionado en el ranking de la competencia, y recibirá a las Garzas en un estadio con capacidad para 72.000 espectadores.
Probables formaciones del encuentro entre Inter Miami y Seattle Sounders
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Seattle Sounders: Andrew Thomas; Nouhou Tolo, Yeimar Gómez Andrade, Cristian Roldán, Jesús Ferreira; Pedro De la Vega, Paul Rothrock; Alex Roldán, Obed Vargas, Jackson Ragen; Osaze De Rosario. DT: Brian Schmetzer.
Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Orlando City
La televisación del partido entre Inter Miami y Orland City estará a cargo de Apple TV. Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, aunque hay algunas opciones gratuitas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario