El emotivo encuentro entre Lionel Messi y "Kiko" en Miami que se volvió viral: "Te respeto"

El regalo de Lionel Messi para Kiko en su encuentro en Estados Unidos

Como parte del encuentro, Lionel Messi le obsequió y firmó una camiseta del Inter Miami personalizada: la número 10 con el nombre "Kiko" estampado en la espalda. El momento fue documentado y compartido por Becky Palacios, esposa de Villagrán, a través de sus redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia. Los fanáticos destacaron la sencillez del 10 y la vigencia del cariño que el público siente por los personajes de la mítica vecindad del Chavo.

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Este cruce de leyendas, que se viralizó en las redes sociales, marca un hito de color en la estadía de Messi en Estados Unidos, demostrando una vez más que su figura trasciende el deporte y conecta con las personalidades más influyentes de la historia del espectáculo en el continente.