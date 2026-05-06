El emotivo encuentro entre Lionel Messi y "Kiko" en Miami que se volvió viral: "Te respeto"
En una reunión cargada de nostalgia y afecto, el futbolista le cumplió el sueño al actor de 82 años, quien manifestó su profunda admiración por el astro.
Lionel Messi volvió a ser protagonista de un momento especial fuera de los campos de juego. En las instalaciones del Inter Miami, el "10" recibió la visita de Carlos Villagrán, mundialmente conocido por interpretar a "Kiko". El encuentro no solo unió a dos íconos de la cultura popular latinoamericana, sino que generó una ola de reacciones en redes sociales por la calidez del intercambio.
Carlos Villagrán había estado presente días atrás en el Chase Stadium para presenciar el Clásico de Florida entre Inter Miami y Orlando City. Tras manifestar públicamente su deseo de conocer al campeón del mundo, el club gestionó la logística para que el actor pudiera saludar personalmente al capitán en el predio de entrenamiento.
Durante la reunión, la emoción fue el factor predominante. Villagrán, visiblemente conmovido, abrazó a Messi y le dedicó unas palabras que reflejaron la magnitud de su admiración: "No quería morirme sin darle la mano", expresó el actor ante la sonrisa y el agradecimiento del futbolista.
El regalo de Lionel Messi para Kiko en su encuentro en Estados Unidos
Como parte del encuentro, Lionel Messi le obsequió y firmó una camiseta del Inter Miami personalizada: la número 10 con el nombre "Kiko" estampado en la espalda. El momento fue documentado y compartido por Becky Palacios, esposa de Villagrán, a través de sus redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tendencia. Los fanáticos destacaron la sencillez del 10 y la vigencia del cariño que el público siente por los personajes de la mítica vecindad del Chavo.
Este cruce de leyendas, que se viralizó en las redes sociales, marca un hito de color en la estadía de Messi en Estados Unidos, demostrando una vez más que su figura trasciende el deporte y conecta con las personalidades más influyentes de la historia del espectáculo en el continente.
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