Pese al golazo de Lionel Messi, Inter Miami perdió el clásico 4-3 ante Orlando City tras ir ganando 3-0

Sin embargo, la historia cambió radicalmente cuando apareció la figura del argentino Martín Ojeda. En una actuación personal inolvidable, el exjugador de Racing y Godoy Cruz se cargó el equipo al hombro y marcó tres goles para lograr la igualdad parcial, silenciando el estadio y dejando al Inter contra las cuerdas.

Sobre la hora, Orlando City aprovechó el envión anímico y completó la remontada para ponerse 4-3 arriba, dejando a los locales sin margen de maniobra.

El empate que no fue: el travesaño le dijo que no a Lionel Messi en el final

Fiel a su estilo, el astro argentino buscó el milagro hasta el último segundo. En el minuto 95, Inter Miami dispuso de un tiro libre ideal en la puerta del área. Messi ejecutó con maestría, pero la pelota besó el travesaño y salió ante la mirada incrédula de los fanáticos, sentenciando la caída en el clásico.

Con este resultado, el equipo de Miami deberá dar vuelta la página rápidamente para corregir los errores defensivos que le costaron un partido que, en los papeles, parecía completamente liquidado.