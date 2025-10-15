La lista de goleadores históricos de la Selección Argentina: Lautaro Martínez alcanzó a Hernán Crespo

Lautaro Martínez continúa dejando su huella en la historia de la Selección Argentina. En el amistoso disputado en Miami frente a Puerto Rico, el bahiense anotó dos goles en la contundente victoria por 6-0 y alcanzó una marca que lo coloca entre los máximos artilleros de todos los tiempos con la camiseta nacional. Con 35 tantos, el “Toro” igualó la línea de Hernán Crespo y superó a Diego Maradona, consolidándose como el cuarto máximo goleador histórico del combinado albiceleste.