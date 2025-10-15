La lista de goleadores históricos de la Selección Argentina: Lautaro Martínez alcanzó a Hernán Crespo
Con su doblete ante Puerto Rico, el delantero del Inter llegó a los 35 goles con la Albiceleste y sigue escalando posiciones en la tabla de artilleros.
Lautaro Martínez continúa dejando su huella en la historia de la Selección Argentina. En el amistoso disputado en Miami frente a Puerto Rico, el bahiense anotó dos goles en la contundente victoria por 6-0 y alcanzó una marca que lo coloca entre los máximos artilleros de todos los tiempos con la camiseta nacional. Con 35 tantos, el “Toro” igualó la línea de Hernán Crespo y superó a Diego Maradona, consolidándose como el cuarto máximo goleador histórico del combinado albiceleste.
El camino de Martínez en la Selección no comenzó de la mejor manera: su debut, bajo la dirección de Jorge Sampaoli, se produjo en la dura derrota 6-1 ante España. Sin embargo, tras la llegada de Lionel Scaloni, su evolución fue notable. En la Copa América 2019 comenzó a mostrarse como un delantero confiable, y dos años después fue pieza clave en el título obtenido en Brasil, que rompió una sequía de 28 años sin títulos oficiales.
Su crecimiento no se detuvo ahí. En 2022, pese a un discreto Mundial en Qatar, Lautaro mantuvo la confianza del cuerpo técnico y se redimió en la Copa América 2024, donde fue el máximo anotador del certamen con cinco goles, incluyendo el tanto decisivo en la final ante Colombia.
Con apenas 28 años, su futuro en la Albiceleste parece aún más prometedor. Según las estadísticas oficiales, Martínez acumula 74 partidos y 35 goles: 13 en amistosos, 11 en Eliminatorias Sudamericanas, 10 en Copa América y 1 en la Finalissima ante Italia.
Por delante, solo lo superan tres leyendas: Sergio “Kun” Agüero con 42 goles, Gabriel Batistuta con 54 y Lionel Messi, quien encabeza la lista con una cifra inalcanzable de 114 tantos. Sin embargo, la regularidad del delantero del Inter y su presente goleador en Europa alimentan la ilusión de que siga escalando en esta selecta tabla, consolidando su lugar entre los grandes nombres del fútbol argentino.
Así está la lista de los mayores goleadores en la historia de la Selección argentina
- Lionel Messi: 114 goles
- Gabriel Batistuta: 54 goles
- Sergio Agüero: 42 goles
- Hernán Crespo y Lautaro Martínez: 35 goles
- Diego Maradona: 34 goles
