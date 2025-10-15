Leandro Paredes volvió de la Selección con dos noticias que alivian a Boca en la recta final del Clausura
El mediocampista no jugó el amistoso con Puerto Rico y no sería convocado por Scaloni para la próxima fecha FIFA, lo que favorece a Boca en la definición.
En una semana especial marcada por la tristeza por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca recibió una doble noticia positiva. Leandro Paredes regresó de la gira con la Selección Argentina en Estados Unidos sin haber jugado el amistoso ante Puerto Rico y, según trascendió, no sería convocado por Lionel Scaloni para los compromisos de noviembre.
Esto representa un alivio para Claudio Úbeda, ya que el mediocampista podrá disputar los próximos encuentros por el Torneo Clausura, fundamentales para la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
El plan de Lionel Scaloni y la ventaja para Boca
El cuerpo técnico de la Selección tiene decidido dar descanso a algunos referentes y observar a nuevos futbolistas con vistas al Mundial 2026. Por ese motivo, Paredes quedaría fuera de la próxima nómina, lo que le permitirá estar presente tanto en el duelo del sábado ante Belgrano como en la última fecha frente a Tigre, partidos que podrían definir el futuro del Xeneize.
Edinson Cavani sigue en duda y Claudio Úbeda prepara un cambio
En paralelo, Edinson Cavani continúa con una molestia en el psoas derecho y su presencia frente a Belgrano es incierta. Si no llega en condiciones, Miguel Merentiel y Milton Giménez volverán a ser la dupla ofensiva.
El nuevo DT Claudio Úbeda ya confirmó un cambio respecto al último partido: Carlos Palacios reemplazará a Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estará dos meses fuera de las canchas.
Cuándo juega Boca ante Belgrano de Córdoba por el Torneo Clausura 2025
El encuentro entre Boca y Belgrano se disputará este sábado a las 18:00 en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Será el primer partido del equipo tras el fallecimiento de Russo, ya que el duelo ante Barracas Central fue postergado por duelo institucional.
