Leandro Paredes volvió de la Selección con dos noticias que alivian a Boca en la recta final del Clausura

El nuevo DT Claudio Úbeda ya confirmó un cambio respecto al último partido: Carlos Palacios reemplazará a Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estará dos meses fuera de las canchas.

Cuándo juega Boca ante Belgrano de Córdoba por el Torneo Clausura 2025

El encuentro entre Boca y Belgrano se disputará este sábado a las 18:00 en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Será el primer partido del equipo tras el fallecimiento de Russo, ya que el duelo ante Barracas Central fue postergado por duelo institucional.