Selección Argentina vs. Colombia, por la semifinal del Mundial Sub-20: horario, formaciones y TV
La Selección juvenil de Diego Placente se mide ante los cafeteros en Santiago en busca de volver a una final del mundo después de casi dos décadas.
La Selección Argentina Sub-20 afronta este miércoles una cita decisiva en el Mundial de Chile 2025. Desde las 20:00, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el equipo de Diego Placente se enfrentará a Colombia por un lugar en la gran final del certamen juvenil.
La Albiceleste llega con un rendimiento impecable: cinco triunfos en cinco partidos y una clara identidad de juego. En la fase de grupos superó a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Luego, en los cruces directos, goleó 4-0 a Nigeria en octavos y venció 2-0 a México en cuartos, con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Su producción ofensiva, con 14 tantos a favor y apenas dos en contra, la posiciona como una de las grandes candidatas al título.
Sin embargo, el entrenador deberá afrontar el duelo con dos bajas significativas. Carrizo, delantero de Vélez, no podrá estar por acumulación de amarillas, mientras que Pierani, defensor de Estudiantes, quedó marginado por un esguince de rodilla. Sus lugares serían ocupados por Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba, respectivamente.
En tanto, Alejo Sarco, máximo artillero del equipo con cuatro goles, buscará mantener su racha para alcanzar a Benjamín Cremaschi (Estados Unidos), quien lidera la tabla con cinco tantos, pero ya eliminado del certamen mundialista.
Colombia, por su parte, llega invicta y con argumentos para ilusionarse: terminó primera en el Grupo F con cinco puntos (1-0 a Arabia Saudita y empates ante Noruega y Nigeria), luego venció 3-1 a Sudáfrica en octavos y 3-2 a España en cuartos, con un hat-trick del delantero Neyser Villareal. Sin embargo, el goleador cafetero también estará ausente por suspensión, una baja que equilibra el panorama.
Argentina, que no alcanza una final Sub-20 desde 2007, buscará regresar al último partido con un equipo que combina solidez defensiva, dinámica en el medio y desequilibrio en ataque. “Nos preparamos para este momento, los chicos están listos”, aseguró Placente. La ilusión está más viva que nunca.
Selección Argentina vs. Colombia: probables formaciones
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
- Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.
Argentina vs. Colombia: otros datos
- Hora: 20:00.
- Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.
- TV: DSports y Telefé.
