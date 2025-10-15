Selección Argentina vs. Colombia, por la semifinal del Mundial Sub-20: horario, formaciones y TV

Colombia, por su parte, llega invicta y con argumentos para ilusionarse: terminó primera en el Grupo F con cinco puntos (1-0 a Arabia Saudita y empates ante Noruega y Nigeria), luego venció 3-1 a Sudáfrica en octavos y 3-2 a España en cuartos, con un hat-trick del delantero Neyser Villareal. Sin embargo, el goleador cafetero también estará ausente por suspensión, una baja que equilibra el panorama.

Argentina, que no alcanza una final Sub-20 desde 2007, buscará regresar al último partido con un equipo que combina solidez defensiva, dinámica en el medio y desequilibrio en ataque. “Nos preparamos para este momento, los chicos están listos”, aseguró Placente. La ilusión está más viva que nunca.

Selección Argentina vs. Colombia: probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Argentina vs. Colombia: otros datos

Hora: 20:00.

20:00. Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.

Nacional Julio Martínez Prádanos. TV: DSports y Telefé.