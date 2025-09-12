Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Atlético Tucumán

El "Decano" buscará recuperarse ante un rival que lo dejó fuera de la Copa Argentina. Para lograrlo, deberá superar dos importantes obstáculos: cortar la racha de cinco derrotas consecutivas contra equipos dirigidos por Cristian Fabbiani y mejorar su desempeño como visitante, ya que de los once partidos jugados fuera del José Fierro este año, solo ha ganado uno.

Formaciones de Newell's vs. Atlético Tucumán

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Cómo ver en vivo Newell's vs. Atlético Tucumán

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.