Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025.
Newell's y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes en un duelo por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario a las 21:15 de Argentina, será arbitrado por Fernando Espinoza y transmitido por ESPN Premium.
Newell's llega a este partido en un momento muy delicado. Con un pobre registro de una sola victoria en siete jornadas, el equipo no logra levantar cabeza. A la crisis deportiva se le suma un clima de gran incertidumbre institucional, a pocos meses de las elecciones del club.
La reciente derrota en el clásico frente a Rosario Central, con el memorable gol de Ángel Di María que captó la atención mundial, profundizó el malestar entre los hinchas. La gran apuesta del club ahora es la Copa Argentina, donde se enfrentarán a Belgrano en los cuartos de final a mediados de semana.
Por su parte, la actualidad de Atlético Tucumán es más irregular. Después de un empate agónico con Sarmiento y una contundente victoria ante Talleres, el equipo parecía encaminarse, pero sufrió un revés al perder con Gimnasia en un polémico partido en el que terminaron con un jugador menos.
El "Decano" buscará recuperarse ante un rival que lo dejó fuera de la Copa Argentina. Para lograrlo, deberá superar dos importantes obstáculos: cortar la racha de cinco derrotas consecutivas contra equipos dirigidos por Cristian Fabbiani y mejorar su desempeño como visitante, ya que de los once partidos jugados fuera del José Fierro este año, solo ha ganado uno.
Formaciones de Newell's vs. Atlético Tucumán
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Newell's vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario