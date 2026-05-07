Fuerte debate: ¿en Newell's prefieren la vuelta de Bielsa antes que la llegada de Messi?
Juan Manuel Medina, ladero del presidente Ignacio Boero, manifestó que prefiere la vuelta del "Loco" para que sea la "cabeza del fútbol" de la institución.
En medio de un proceso de reordenamiento institucional en el Parque Independencia, el vicepresidente de Newell's Old Boys, Juan Manuel Medina, quedó en el centro de la escena tras participar de una entrevista donde debió elegir entre dos de los máximos íconos de la historia leprosa: Marcelo Bielsa y Lionel Messi.
Para Medina, la figura del actual entrenador de la Selección de Uruguay trasciende el rol de director técnico. El dirigente argumentó que su deseo de contar con Bielsa responde a una cuestión de identidad estructural: "Me lo imagino como una cabeza de fútbol, no necesariamente tiene que ser técnico. Bielsa es Newell’s mismo, es Newell’s representado en una persona. Decime una persona que esté caminando en el planeta Tierra y sea Newell’s: Bielsa. Imposible no pensar en él".
A diferencia de la situación con Messi, el vicepresidente confirmó que han existido charlas con el entorno del "Loco", aunque aclaró que su compromiso actual con la Celeste en vísperas del Mundial 2026 posterga cualquier posibilidad inmediata: "Si vuelve, es un sueño".
La elección del dirigente llamó la atención debido a que el presidente Ignacio Boero basó parte de su plataforma electoral en el trabajo constante para lograr el retorno de Lionel Messi. Al ser consultado por el astro rosarino, Medina fue breve y lo calificó simplemente como "un sueño", marcando una distancia con la gestión concreta que se intenta llevar a cabo por el entrenador.
Asamblea Especial Ordinaria: auditoría y balance en Newell's
Más allá de los nombres propios, Newell's convocó a sus socios y socias para una Asamblea Especial Ordinaria el próximo jueves 14 de mayo en la sede del Parque. Los requisitos para participar incluyen ser mayor de 21 años, contar con 3 años de antigüedad y tener la cuota de mayo al día.
El orden del día contempla:
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Memoria y Balance General: Correspondiente al ejercicio entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
Informe de Auditoría: Se presentarán los resultados preliminares de la auditoría contable cerrada el pasado 30 de abril. Desde el club adelantaron que el panorama encontrado tras la revisión de las cuentas es "más complejo al esperado".
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