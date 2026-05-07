Fuerte debate: ¿en Newell's prefieren la vuelta de Bielsa antes que la llegada de Messi?

Para Medina, la figura del actual entrenador de la Selección de Uruguay trasciende el rol de director técnico. El dirigente argumentó que su deseo de contar con Bielsa responde a una cuestión de identidad estructural: "Me lo imagino como una cabeza de fútbol, no necesariamente tiene que ser técnico. Bielsa es Newell’s mismo, es Newell’s representado en una persona. Decime una persona que esté caminando en el planeta Tierra y sea Newell’s: Bielsa. Imposible no pensar en él".