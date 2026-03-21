Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Gimnasia de Mendoza
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026.
Con la urgencia como denominador común en Rosario, Newell’s recibe este sábado a Gimnasia de Mendoza en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido se juega desde las 17:45, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium.
El presente de la Lepra es crítico. El equipo no logró ganar en lo que va del campeonato y atraviesa una de las crisis deportivas más profundas de los últimos años. La dura goleada 5-0 sufrida ante Lanús en la fecha pasada dejó al conjunto rosarino último en la tabla anual, con apenas tres puntos y sin señales claras de recuperación.
El cambio de entrenador tampoco logró enderezar el rumbo. Tras la salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, la llegada de Frank Darío Kudelka apenas sumó un punto de nueve posibles, en un arranque que no dio el impulso esperado. La falta de respuestas futbolísticas y anímicas empieza a encender todas las alarmas en el Parque de la Independencia.
Del otro lado aparece Gimnasia de Mendoza, que llega con la intención de aprovechar el mal momento del rival y sumar en una cancha siempre exigente. El conjunto mendocino intentará sostener su plan de juego ante un Newell’s obligado a reaccionar, en un duelo que puede marcar un punto de quiebre para ambos.
El partido también tendrá la atención puesta en el arbitraje de Sebastián Zunino, con la asistencia del VAR a cargo de Juan Pafundi, en un encuentro donde la presión será máxima por el contexto de la Lepra.
Cómo ver en vivo Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde dispositivos móviles a través de las plataformas Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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