Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025.
En uno de los duelos más atractivos de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo recibirá a Vélez este jueves a las 19 en el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores.
El conjunto azulgrana, conducido por Damián Ayude, venía invicto en el torneo local, con una victoria ante Talleres y empates frente a Gimnasia y River. Sin embargo, el golpe llegó en el plano copero, donde cayó por la mínima ante Tigre en un partido marcado por errores defensivos que le costaron caro.
Del otro lado, el Fortín continúa con su perfil bajo pero efectivo. Desde que asumió Guillermo Barros Schelotto, el equipo ganó en su debut ante Tigre y luego sumó dos empates sin goles frente a Platense e Instituto. Con un esquema sólido y sin demasiadas luces, va consolidando una idea.
Ambos equipos llegan con realidades contrastantes pero con el mismo objetivo: seguir en la pelea por los primeros puestos. Este partido en el Bajo Flores representa una buena oportunidad para ganar confianza y seguir peleando, donde cada punto cuenta.
San Lorenzo vs. Vélez: probables formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
