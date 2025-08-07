lluvias amba Lluvias en el AMBA.

Este escenario trae alivio en cuanto a posibles temporales o anegamientos, pero también plantea cierta preocupación en sectores como el agrícola, que esperan acumulación de humedad en el suelo en esta etapa clave del invierno.

¿Cuándo volverían las lluvias?

lluvias buenos aires.jpg Lluvias en la zona del AMBA.

Si bien aún es pronto para afirmarlo con certeza, algunos modelos climáticos sugieren que recién hacia fines de la tercera semana de agosto podrían darse las condiciones necesarias para el regreso de las precipitaciones en el AMBA. De todos modos, eso dependerá de la evolución de los sistemas de presión en la región.