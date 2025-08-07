Qué pasa con las lluvias en Buenos Aires: la sorprendente noticia del SMN y de los pronosticadores del tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional y otros pronosticadores del tiempo informaron qué pasará con las lluvias en el AMBA.
El invierno sigue firme en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero con una particularidad que ya genera atención entre meteorólogos y especialistas: no se prevén lluvias en las próximas dos semanas.
Según los informes actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes privadas de pronóstico, la región se encuentra bajo la influencia de un sistema de alta presión que domina gran parte del centro del país, lo que favorece la estabilidad atmosférica y mantiene alejadas las precipitaciones.
Alta presión y cielo estable en el AMBA
Este tipo de sistemas se caracteriza por generar condiciones de tiempo estable, con cielo mayormente despejado o apenas algo nublado, y sin humedad suficiente como para provocar lluvias. Se trata de un patrón típico del invierno argentino, que se intensifica aún más durante agosto, uno de los meses más secos del año.
Además, no hay frentes fríos ni sistemas de baja presión activos que puedan romper con este panorama en el corto plazo. El aire seco y frío también impide la formación de nubosidad significativa.
¿Cuánto se puede estar sin lluvias?
Las proyecciones indican que la ausencia de lluvias podría extenderse al menos hasta mediados de agosto, con temperaturas mínimas que seguirán siendo bajas, pero con máximas algo más templadas durante el día gracias a la radiación solar directa.
Este escenario trae alivio en cuanto a posibles temporales o anegamientos, pero también plantea cierta preocupación en sectores como el agrícola, que esperan acumulación de humedad en el suelo en esta etapa clave del invierno.
¿Cuándo volverían las lluvias?
Si bien aún es pronto para afirmarlo con certeza, algunos modelos climáticos sugieren que recién hacia fines de la tercera semana de agosto podrían darse las condiciones necesarias para el regreso de las precipitaciones en el AMBA. De todos modos, eso dependerá de la evolución de los sistemas de presión en la región.
