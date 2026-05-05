El futbolista que jugó en River y Newell's y se retiró: hoy vive en un pueblo

En Newell’s también dejó una huella fuerte, con 78 goles que lo convirtieron en uno de los referentes ofensivos del club. En cuanto a su experiencia en el exterior, el nacido en Hughes jugó en AEK Atenas de Grecia y Sunderland de Inglaterra. Scocco se mantuvo en actividad hasta 2021, cuando decidió colgar los botines a los 35 años productos del desgaste físico.

Su vida después del retiro

Nacho Scocco El exdelantero colgó los botines a los 35 años en Newell´s.

Scocco se retiró del profesionalismo en 2021 y regresó a Hughes, su ciudad natal en Santa Fe, donde se instaló junto a su familia y adoptó una rutina más tranquila. Lejos de la élite, no se desligó del fútbol: continuó ligado a Hughes FC, sumando minutos en la Liga Venadense.