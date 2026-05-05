El futbolista que jugó en River y Newell's y se retiró: hoy vive en un pueblo
Campeón de la Libertadores y una de las máximas figuras del River de Gallardo, fue uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Descubrí de quién se trata en la nota.
Ignacio Scocco fue uno de los delanteros más técnicos del fútbol argentino de las últimas décadas, reconocido por su capacidad goleadora e inteligencia dentro del área. Surgido en Newell’s Old Boys, fue campeón del Torneo Final 2013 bajo la conducción de Gerardo “Tata” Martino, consolidándose como una de las grandes figuras del club.
También tuvo pasos por el exterior en equipos como AEK Atenas, Al Ain, Sunderland e Internacional de Porto Alegre, antes de regresar al país para jugar en River. Allí fue parte de ciclos exitosos con Marcelo Gallardo, destacándose en la Copa Libertadores 2018. Tras su retiro, volvió a su ciudad natal con el objetivo de llevar una vida más tranquila.
Nacho Scocco y su paso por el fútbol
Scocco dio sus primeros pasos en las inferiores de Newell’s, donde llamó la atención por su instinto dentro del área. Esa capacidad le permitió afirmarse en el mundo del fútbol y, con el tiempo, llegar a clubes importantes, siendo River el punto más alto de su carrera.
En el conjunto de Núñez alcanzó la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina, la Copa Argentina en dos ocasiones y la Recopa Sudamericana. A nivel general, registró 200 goles en 583 partidos oficiales, una cifra que lo ubica entre los atacantes más productivos de su generación.
En Newell’s también dejó una huella fuerte, con 78 goles que lo convirtieron en uno de los referentes ofensivos del club. En cuanto a su experiencia en el exterior, el nacido en Hughes jugó en AEK Atenas de Grecia y Sunderland de Inglaterra. Scocco se mantuvo en actividad hasta 2021, cuando decidió colgar los botines a los 35 años productos del desgaste físico.
Su vida después del retiro
Scocco se retiró del profesionalismo en 2021 y regresó a Hughes, su ciudad natal en Santa Fe, donde se instaló junto a su familia y adoptó una rutina más tranquila. Lejos de la élite, no se desligó del fútbol: continuó ligado a Hughes FC, sumando minutos en la Liga Venadense.
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