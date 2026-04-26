El fuerte descargo de Chacho Coudet tras la victoria de River: "Esto era Vietnam"
Luego del 3-1 ante Aldosivi en el Monumental, el DT sacó pecho por el presente de su equipo y lanzó un dardo hacia las críticas que recibió.
Eduardo Coudet no se guardó nada. Tras el triunfo de River ante el "Tiburón", que le permite al Millonario seguir escalando posiciones y ganar aire tras el último Superclásico, el entrenador utilizó la conferencia de prensa para marcar terreno. Con un discurso cargado de ironía y firmeza, el DT cuestionó a quienes critican el funcionamiento de su equipo y recordó el contexto en el que tomó las riendas del club de Núñez.
"El partido estuvo asegurado, generamos 23 situaciones de gol y tuvimos más del 70% de posesión ante un rival que se encerró con nueve hombres", analizó el Chacho, antes de elevar el tono. "Parece que nosotros no gustamos nunca y los demás gustan mucho haciendo poquito. Quiero que disfruten de ganar porque el escenario, al menos desde que me tocó llegar, era bastante jodido, y hoy tenemos un panorama distinto. Ustedes vieron lo que era esto cuando llegué", disparó el entrenador.
Coudet fue enfático al pedir paciencia y perspectiva sobre su ciclo, mencionando incluso al técnico más emblemático de la institución para contextualizar las rachas del fútbol argentino.
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El peso de la historia: "Acá hasta Marcelo (Gallardo) se tuvo que ir cuando entró en una dinámica negativa, y hablamos del más ganador de la historia. Todo nos está pasando demasiado rápido; ganamos muchos partidos saliendo de una situación compleja", reflexionó.
Las bajas en el plantel: El DT lamentó las ausencias que obligaron a cambiar el esquema, mencionando específicamente a Fausto Vera y Sebastián Driussi: "Cuando encontramos la dinámica, se nos empezaron a caer jugadores. Ya no están Fausto ni nuestro goleador. Me tengo que adaptar a lo que tengo".
Más allá de lo táctico, Coudet puso el foco en una cuestión de infraestructura que considera vital para su estilo de juego: el estado del campo de juego del Monumental: "Lo principal ahora es recuperar nuestro campo. Necesitamos que la pelota corra más rápido para lastimar mejor a los equipos que se cierran atrás", sentenció. A pesar de las críticas externas, el "Chacho" se mostró convencido de su rumbo, asegurando que no hay "misterios" en sus decisiones y que el equipo sigue en formación mientras recupera soldados.
Con este resultado, River logra encadenar una nueva victoria que le permite trabajar con mayor serenidad de cara a la recta final del torneo, aunque las palabras de su técnico dejaron en claro que la relación con el entorno mediático atraviesa un momento de alta sensibilidad.
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