El fuerte descargo de Chacho Coudet tras la victoria de River: "Esto era Vietnam"

El peso de la historia: "Acá hasta Marcelo (Gallardo) se tuvo que ir cuando entró en una dinámica negativa, y hablamos del más ganador de la historia. Todo nos está pasando demasiado rápido; ganamos muchos partidos saliendo de una situación compleja", reflexionó.

Las bajas en el plantel: El DT lamentó las ausencias que obligaron a cambiar el esquema, mencionando específicamente a Fausto Vera y Sebastián Driussi: "Cuando encontramos la dinámica, se nos empezaron a caer jugadores. Ya no están Fausto ni nuestro goleador. Me tengo que adaptar a lo que tengo".

Más allá de lo táctico, Coudet puso el foco en una cuestión de infraestructura que considera vital para su estilo de juego: el estado del campo de juego del Monumental: "Lo principal ahora es recuperar nuestro campo. Necesitamos que la pelota corra más rápido para lastimar mejor a los equipos que se cierran atrás", sentenció. A pesar de las críticas externas, el "Chacho" se mostró convencido de su rumbo, asegurando que no hay "misterios" en sus decisiones y que el equipo sigue en formación mientras recupera soldados.