Instituto le ganó a Estudiantes (RC) pero no le alcanzó y quedó eliminado del Torneo Apertura

Con este panorama, el principal objetivo del conjunto dirigido por Gerardo Toro Acuña pasa por otro lado: sostener la categoría. Los promedios comienzan a tomar protagonismo y cada partido suma en esa lucha silenciosa que marcará el futuro del club.

Estudiantes (RC) vs. Instituto: formaciones

Estudiantes: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gerardo Acuña .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Jhon Córdoba, Diego Sosa; Nicolás Guerra y Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.

¿Qué necesita Instituto para jugar los playoffs?

La Gloria necesita vencer por una diferencia de siete goles para superar la línea de su competidor directo en la diferencia de gol, además de esperar que Defensa y Justicia no consiga una victoria en su partido. Un desafío que roza lo improbable, pero que mantiene una mínima esperanza encendida.

Estudiantes (RC) vs. Instituto: otros datos

Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Antonio Candini.

Antonio Candini. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Ariel Penel.

Ariel Penel. TV: ESPN Premium.