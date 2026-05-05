Instituto le ganó a Estudiantes (RC) pero no le alcanzó y quedó eliminado del Torneo Apertura
El 2-0 no le alcanzó a la Gloria, que necesitaba una goleada histórica en un cierre de fase regular cargado de tensión y cuentas difíciles.
Instituto hizo los deberes a medias, ya que le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto este lunes en el estadio Antonio Candini, en el marco de la novena y última fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol; pero se quedó corto de goles y terminó elimiando.
El encuentro aparecía condicionado por las matemáticas: mientras el conjunto local transita el final de un semestre complicado, la visita llegaba obligada a protagonizar una hazaña poco frecuente si pretende seguir con vida en la competencia.
Lázaro y Córdoba anotaron los tantos del conjunto cordobés, que necesitaba cinco gritos más para pasar del noveno al octavo lugar y clasificar a octavos de final.
El equipo riocuartense tuvo un regreso a la máxima categoría marcado por dificultades desde el inicio. Ubicado en el fondo de la Zona B con apenas cinco puntos y una preocupante cifra de doce derrotas, Estudiantes quedó rápidamente fuera de la discusión por los playoffs.
A esto se sumaron conflictos internos que impactaron en el rendimiento, como la decisión de marginar a diez futbolistas “por tiempo indeterminado”, lo que profundizó el clima adverso.
Con este panorama, el principal objetivo del conjunto dirigido por Gerardo Toro Acuña pasa por otro lado: sostener la categoría. Los promedios comienzan a tomar protagonismo y cada partido suma en esa lucha silenciosa que marcará el futuro del club.
Estudiantes (RC) vs. Instituto: formaciones
- Estudiantes: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gerardo Acuña.
- Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Jhon Córdoba, Diego Sosa; Nicolás Guerra y Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.
¿Qué necesita Instituto para jugar los playoffs?
La Gloria necesita vencer por una diferencia de siete goles para superar la línea de su competidor directo en la diferencia de gol, además de esperar que Defensa y Justicia no consiga una victoria en su partido. Un desafío que roza lo improbable, pero que mantiene una mínima esperanza encendida.
Estudiantes (RC) vs. Instituto: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: Antonio Candini.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Ariel Penel.
- TV: ESPN Premium.
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