Godoy Cruz vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Por su parte, Barracas Central llega en un gran momento, con un invicto de cinco partidos. Viene de dar vuelta un marcador de 1 a 0 y vencer 2 a 1 a Newell's en Rosario, aprovechando que la "Lepra" llegaba herida tras la derrota en el clásico con Central.

Además, el "Guapo" se mantiene como líder de la Zona A y, con 40 puntos, ocupa el quinto puesto de la tabla anual, una posición que le daría un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Formaciones de Godoy Cruz vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Datos de Godoy Cruz vs. Barracas Central

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Hector Paletta

Estadio: Feliciano Gambarte