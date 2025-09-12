Godoy Cruz vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Guapo" quiere seguir liderando la Zona A en una visita ante un herido "Tomba" pero que viene de una victoria importante.
Godoy Cruz y Barracas Central se enfrentan este sábado en Mendoza, en el marco del partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 14.30 horas en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, con arbitraje de Darío Herrera y televsación de ESPN Premium.
Godoy Cruz consiguió tomar aire en la lucha por la permanencia con una victoria clave, mientras que Barracas Central, líder de la Zona A, sigue soñando con clasificar a una copa internacional.
El "Tomba" cortó una racha de diez partidos sin ganar y, a pesar de la temprana expulsión de Santino Andino, venció a Platense en Vicente López. Este triunfo podría ser un punto de inflexión para el equipo que venía en crisis tras la eliminación de la Copa Sudamericana y que ahora busca su primera victoria en su estadio, el Feliciano Gambarte.
Por su parte, Barracas Central llega en un gran momento, con un invicto de cinco partidos. Viene de dar vuelta un marcador de 1 a 0 y vencer 2 a 1 a Newell's en Rosario, aprovechando que la "Lepra" llegaba herida tras la derrota en el clásico con Central.
Además, el "Guapo" se mantiene como líder de la Zona A y, con 40 puntos, ocupa el quinto puesto de la tabla anual, una posición que le daría un cupo a la Copa Sudamericana 2026.
Formaciones de Godoy Cruz vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Datos de Godoy Cruz vs. Barracas Central
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Hector Paletta
- Estadio: Feliciano Gambarte
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario