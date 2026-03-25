Los Simeone, divididos entre River y Racing: de qué cuadro es cada uno

Más allá de las preferencias, la relación de la familia con River tiene su peso. Simeone dirigió al equipo durante gran parte de 2008, aunque no llegó a jugar en el club. Giovanni, en cambio, sí tuvo su paso por la Primera, con 33 partidos y cuatro goles, antes de emigrar al fútbol europeo. Sus hermanos también pasaron por las inferiores, aunque rápidamente continuaron sus carreras en el exterior, consolidando una dinastía futbolera que trasciende camisetas.