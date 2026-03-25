Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón: días, horarios y cómo ver en vivo

Para los fanáticos argentinos, la "Colapintomanía" implicará, una vez más, un esfuerzo extra. Debido a la diferencia horaria con Japón, la actividad central se desarrollará durante la madrugada de nuestro país, con la clasificación desde las 3 de la madrugada del sábado y el GP desde las 2 del domingo.

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A pesar de los horarios trasnochados, se espera que miles de seguidores sigan la transmisión minuto a minuto, manteniendo viva la ilusión de ver al joven talento nacional escalar posiciones y, por qué no, volver a meterse en la zona de puntos en uno de los circuitos más legendarios del mundo.

Los horarios de Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas

03.00 a 04.00 horas Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo

Carrera: 02.00 horas

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.