Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón: días, horarios y cómo ver en vivo
El piloto argentino de Alpine tiene este fin de semana una nueva prueba en la Fórmula 1, luego de sumar su primer punto en la escudería.
La fiebre por la Fórmula 1 no da tregua en la Argentina, ya que este fin de semana, Franco Colapinto vuelve a subirse a su monoplaza para encarar uno de los desafíos más exigentes y respetados del calendario: el Gran Premio de Japón, que se disputa en el mítico trazado de Suzuka.
El piloto argentino llega a tierras niponas con la confianza en alto, tras un sólido desempeño en el Gran Premio de China, donde finalizó en la 10.ª posición y logró sumar su primer punto desde que se incorporó a las filas de Alpine.
Este resultado no solo fue un desahogo personal, sino que ratificó su capacidad para pelear mano a mano en la zona media de la parrilla, demostrando una rápida adaptación al auto y a las exigencias de la máxima categoría.
Cómo es el circuito de Suzuka
El circuito de Suzuka, conocido por su diseño en forma de "ocho" y sus curvas rápidas como la emblemática 130R, pondrá a prueba la pericia técnica del pilarense. Es una pista donde los errores se pagan caro y donde la carga aerodinámica del Alpine será fundamental para mantener el ritmo de los líderes.
Para los fanáticos argentinos, la "Colapintomanía" implicará, una vez más, un esfuerzo extra. Debido a la diferencia horaria con Japón, la actividad central se desarrollará durante la madrugada de nuestro país, con la clasificación desde las 3 de la madrugada del sábado y el GP desde las 2 del domingo.
A pesar de los horarios trasnochados, se espera que miles de seguidores sigan la transmisión minuto a minuto, manteniendo viva la ilusión de ver al joven talento nacional escalar posiciones y, por qué no, volver a meterse en la zona de puntos en uno de los circuitos más legendarios del mundo.
Los horarios de Gran Premio de Japón de la Fórmula 1
Jueves 26 de marzo
- Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas
Viernes 27 de marzo
- Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas
- Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas
Sábado 28 de marzo
- Clasificación: 03.00 a 04.00 horas
Domingo 29 de marzo
- Carrera: 02.00 horas
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
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