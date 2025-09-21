EN VIVOFórmula 1
GP de Azerbaiyán: Franco Colapinto terminó 19° y se quedó sin puntos tras un toque con Albon
El argentino partió 16°, llegó a estar 13° y soñaba con sus primeros puntos con Alpine, pero un incidente con su excompañero lo relegó al último puesto en Bakú.
09:33
¡FINAL DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN! Max Verstappen quedó primero y se llevó el triunfo en Bakú
09:32
Vuelta 48 de 51: Max Verstappen lidera con tranquilidad del GP de Azerbaiyán
09:14
Vuelta 37/51: Gasly ingresó a boxes y quedó por detrás de Colapinto
08:41
Vuelta 18/51: Albon intentó superar a Colapinto y lo tocó. Trompo del argentino, quien pudo seguir en carrera.
08:12
Vuelta 1 de 51: Oscar Piastri terminó contra el muro y quedar fuera de la carrera
08:12
¡Arrancó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1!
20 de septiembre | 12:42
Franco Colapinto, tras su choque en la Qualy del GP de Azerbaiyán: "Prefiero"
20 de septiembre | 11:52
Fernando Alonso reconoció que 2026 podría ser su última temporada en la F1
20 de septiembre | 11:07
Video: así fue el choque de Oscar Piastri en la Qualy del GP de Azerbaiyán
20 de septiembre | 09:41
Franco Colapinto chocó en la Qualy 1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán
20 de septiembre | 07:46
Franco Colapinto mejoró y terminó 15º la Práctica Libre 3 del GP de Azerbaiyán
19 de septiembre | 11:08
Franco Colapinto, autocrítico tras las prácticas en Bakú: "Nos está costando, estamos muy lejos"
19 de septiembre | 10:55
Video: así fue el viernes de Franco Colapinto
19 de septiembre | 10:05
Hamilton y Leclerc se reparten la gloria en la FP2: Colapinto relegado al último lugar
19 de septiembre | 08:30
Franco Colapinto le firma la bandera a una fan argentina en el paddock
19 de septiembre | 06:40
Norris manda en Bakú y Colapinto lucha con el Alpine en la primera práctica
La ilusión de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán duró hasta la mitad de la carrera. Tras una clasificación accidentada que lo dejó 16° en la grilla, el argentino arrancó con gran ritmo, superó autos en las primeras vueltas y llegó a ubicarse en la 13° posición, por delante de su compañero Pierre Gasly.
Cuando había frenado en boxes para cambiar neumáticos y buscaba meterse de lleno en la pelea por los puntos, Colapinto fue chocado por Alex Albon. El toque le provocó un trompo y una leve colisión con la pared, lo que afectó la dinámica de su Alpine.
Pese a poder continuar, el argentino perdió rendimiento y ya no logró regresar al pelotón. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 19° puesto, justo detrás de Gasly (18°). Oscar Piastri, en tanto, abandonó en la primera vuelta tras un fuerte impacto contra el muro.
Max Verstappen, otra vez en lo más alto
En la lucha por la victoria, Max Verstappen volvió a imponer su dominio y se quedó con el triunfo en Bakú. George Russell finalizó segundo y Carlos Sainz completó el podio.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1
Franco Colapinto volvió a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán
La acción comenzó este viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera principal a 51 vueltas: 8:00
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00
- 13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
Así está el campeonato de Pilotos de la F1:
- Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos
- Lando Norris (McLaren): 293 puntos
- Max Verstappen (Red Bull): 230 puntos
- George Russell (Mercedes): 194 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari): 163 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari): 117 puntos
- Alexander Albon (Williams): 70 puntos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 66 puntos
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 38 puntos
- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos
- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos
- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls): 20 puntos
- Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos
- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos
- Carlos Sainz (Williams): 16 puntos
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 12 puntos
- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos
- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos
*Fue reemplazado después de seis carreras
Así está el campeonato de Constructores de la F1
- McLaren: 617 puntos
- Ferrari: 280 puntos
- Mercedes: 260 puntos
- Red Bull: 239 puntos
- Williams: 86 puntos
- Aston Martin: 62 puntos
- Racing Bulls: 61 puntos
- Sauber: 55 puntos
- Haas: 44 puntos
- Alpine: 20 puntos
