GP de Azerbaiyán: Franco Colapinto terminó 19° y se quedó sin puntos tras un toque con Albon

Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1

El argentino partió 16°, llegó a estar 13° y soñaba con sus primeros puntos con Alpine, pero un incidente con su excompañero lo relegó al último puesto en Bakú.

La ilusión de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán duró hasta la mitad de la carrera. Tras una clasificación accidentada que lo dejó 16° en la grilla, el argentino arrancó con gran ritmo, superó autos en las primeras vueltas y llegó a ubicarse en la 13° posición, por delante de su compañero Pierre Gasly.

Cuando había frenado en boxes para cambiar neumáticos y buscaba meterse de lleno en la pelea por los puntos, Colapinto fue chocado por Alex Albon. El toque le provocó un trompo y una leve colisión con la pared, lo que afectó la dinámica de su Alpine.

Pese a poder continuar, el argentino perdió rendimiento y ya no logró regresar al pelotón. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 19° puesto, justo detrás de Gasly (18°). Oscar Piastri, en tanto, abandonó en la primera vuelta tras un fuerte impacto contra el muro.

Max Verstappen, otra vez en lo más alto

En la lucha por la victoria, Max Verstappen volvió a imponer su dominio y se quedó con el triunfo en Bakú. George Russell finalizó segundo y Carlos Sainz completó el podio.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

¡FINAL DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN! Max Verstappen quedó primero y se llevó el triunfo en Bakú

image
Vuelta 48 de 51: Max Verstappen lidera con tranquilidad del GP de Azerbaiyán

image

Vuelta 37/51: Gasly ingresó a boxes y quedó por detrás de Colapinto

El francés de Alpine salió a poco más de dos segundos del argentino. Al tener neumáticos medios y nuevos, podrá recortar distancias rápidamente.

Vuelta 18/51: Albon intentó superar a Colapinto y lo tocó. Trompo del argentino, quien pudo seguir en carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/racing_prix/status/1969728367025967426&partner=&hide_thread=false
Vuelta 1 de 51: Oscar Piastri terminó contra el muro y quedar fuera de la carrera

image

¡Arrancó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1!

Franco Colapinto, tras su choque en la Qualy del GP de Azerbaiyán: "Prefiero"

El piloto argentino chocó contra el muro tras un despiste de su compañero Pierre Gasly y largará mañana desde la posición 16.

baku colapinto declas

Fernando Alonso reconoció que 2026 podría ser su última temporada en la F1

El bicampeón español habló de su futuro en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Seguí leyendo esta nota acá

Video: así fue el choque de Oscar Piastri en la Qualy del GP de Azerbaiyán

El líder del campeonato en la máxima categoría del automovilismo mundial se fue al muro con su McLaren en el circuito de Bakú.

piastri choque baku

Franco Colapinto chocó en la Qualy 1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán

El Alpine del piloto argentino sufrió un duro golpe en el circuito de Bakú durante la clasificación.

baku choque colapinto

Franco Colapinto mejoró y terminó 15º la Práctica Libre 3 del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino tuvo un desempeño superior a las últimas dos sesiones y culminó por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Franco Colapinto, autocrítico tras las prácticas en Bakú: "Nos está costando, estamos muy lejos"

El piloto argentino de Alpine analizó su complicada jornada en el circuito callejero y reconoció que el equipo deberá trabajar intensamente para encontrar ritmo antes de la clasificación.

Seguí leyendo esta nota acá

Video: así fue el viernes de Franco Colapinto

Embed - EL VIERNES DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP DE AZERBAIYÁN: 19° EN LA FP1 Y 20° EN LA FP2 | RESUMEN
Hamilton y Leclerc se reparten la gloria en la FP2: Colapinto relegado al último lugar

El piloto argentino culminó la sesión en el puesto 20º, cuatro lugares por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Ferrari marcó el ritmo en la segunda tanda de entrenamientos en Bakú.

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán mostró un cambio en el dominio visto horas antes. Esta vez, Ferrari se quedó con los mejores registros gracias a Lewis Hamilton, que cerró la tanda con un imponente 1m41s293, seguido muy de cerca por Charles Leclerc con 1m41s367. George Russell, con Mercedes, completó el podio de tiempos con 1m41s770.

El contraste fue grande para Alpine, que volvió a tener problemas de competitividad en el trazado callejero de Bakú. Franco Colapinto, que había terminado 19° en la FP1 con un tiempo de 1m45s299, no pudo mejorar su situación en la segunda tanda. El piloto argentino registró 1m43s322 en su mejor giro y quedó 20°, último en la clasificación, a 0.648 de Pierre Gasly, su compañero de equipo, que cerró 16° con 1m42s674.

colapinto baku

Colapinto completó 34 vueltas en total durante la jornada, pero nunca logró encontrar el ritmo necesario para salir del fondo de la tabla. En comparación, Gasly consiguió mantenerse dentro de un rango más competitivo, aunque todavía lejos de los punteros. La diferencia con Fernando Alonso, que finalizó 19°, fue de 0.355 segundos, un margen que refleja lo ajustada que está la zona baja del pelotón.

La tanda también estuvo marcada por momentos de tensión: Lando Norris tocó el muro con su McLaren, aunque pudo regresar a boxes y continuar tras reparar el monoplaza; Max Verstappen, por su parte, mantuvo un rendimiento discreto con Red Bull y no se acercó a los tiempos de Ferrari, mientras que los Sauber de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg animaron los primeros minutos de la práctica al registrar los cronos iniciales.

Más allá de los resultados, Ferrari se mostró sólido en tandas largas y McLaren dejó en claro que sigue siendo candidato con ambos pilotos dentro del top 5. Mercedes, con Russell, también asoma como rival peligroso.

En cambio, para Alpine, la situación preocupa: el ritmo en una vuelta no fue competitivo y tanto Gasly como Colapinto deberán encontrar mejoras si quieren aspirar a meterse en la Q2 durante la clasificación. El argentino intentará revertir el panorama en la FP3, programada para este sábado a las 5:30 de la mañana, antes de la decisiva clasificación.

franco colapinto alpine baku azerbaiyan 2
Franco Colapinto le firma la bandera a una fan argentina en el paddock

image
Norris manda en Bakú y Colapinto lucha con el Alpine en la primera práctica

El piloto británico dominó la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que el argentino quedó en el fondo tras una sesión marcada por interrupciones y banderas rojas.

La primera tanda de entrenamientos libres en el circuito urbano de Bakú dejó un escenario variado y con varias sorpresas. Lando Norris, a bordo del McLaren, fue el gran protagonista al marcar el mejor registro del viernes con un tiempo de 1m42s704, mostrando la solidez del equipo de Woking en el inicio del fin de semana. Su compañero Oscar Piastri, actual líder del campeonato, logró recuperarse de problemas técnicos para cerrar la sesión como escolta, confirmando el buen rendimiento de la escudería.

La actividad comenzó bajo condiciones climáticas estables, con 24 °C de ambiente y 32 °C en pista. Franco Colapinto, con el Alpine, fue el encargado de abrir el trazado con la vuelta de instalación. Sin embargo, cuando intentaba registrar sus primeros giros rápidos, una pieza suelta en el piano de la curva 16 generó una bandera roja que detuvo la acción por 25 minutos. Este incidente afectó el plan de trabajo de varios equipos y complicó la continuidad del entrenamiento.

franco colapinto alpine baku azerbaiyan 3 relleno

Una vez reanudada la actividad, Colapinto pudo establecer sus primeros cronos. Su mejor vuelta quedó en 1m45s299, lo que lo ubicó 19° en la tabla general, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly. El argentino de 22 años intentó mejorar en los últimos minutos con neumáticos blandos, pero no logró salir del fondo.

La sesión también dejó varios incidentes: Lewis Hamilton tocó el muro con su Ferrari en la curva 5, dañando parte de su alerón delantero, mientras que Max Verstappen se pasó en un sector aunque logró recuperar la trazada sin consecuencias mayores. Alex Albon también rozó el muro con su Williams, lo que puso en duda el estado de su monoplaza.

Embed

Los tiempos dejaron en claro que McLaren se perfila como favorito en Bakú, mientras que Alpine deberá trabajar intensamente para encontrar ritmo con miras a la segunda sesión. Para Franco, fue una primera práctica complicada en su regreso a este circuito callejero, donde ya había tenido un accidente en su debut anterior.

Así quedaron los tiempos de la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán

azerbaiyan pl1II

Franco Colapinto volvió a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán

La acción comenzó este viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 5:30
  • Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 5:30
  • Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

  • 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
  • 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
  • 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
  • 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
  • 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
  • 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
  • 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
  • 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
  • 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
  • 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
  • 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

Las carreras que faltan de la temporada 2025

  • 12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00
  • 13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00
  • 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
  • 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
  • 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
  • 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
  • 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
  • 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
  • 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
  • 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
  • 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Así está el campeonato de Pilotos de la F1:

  1. Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos
  2. Lando Norris (McLaren): 293 puntos
  3. Max Verstappen (Red Bull): 230 puntos
  4. George Russell (Mercedes): 194 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari): 163 puntos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari): 117 puntos
  7. Alexander Albon (Williams): 70 puntos
  8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 66 puntos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls): 38 puntos
  10. Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos
  11. Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos
  12. Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos
  13. Esteban Ocon (Haas): 28 puntos
  14. Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos
  15. Liam Lawson (Racing Bulls): 20 puntos
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos
  17. Oliver Bearman (Haas): 16 puntos
  18. Carlos Sainz (Williams): 16 puntos
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull): 12 puntos
  20. Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos
  21. Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Así está el campeonato de Constructores de la F1

  1. McLaren: 617 puntos
  2. Ferrari: 280 puntos
  3. Mercedes: 260 puntos
  4. Red Bull: 239 puntos
  5. Williams: 86 puntos
  6. Aston Martin: 62 puntos
  7. Racing Bulls: 61 puntos
  8. Sauber: 55 puntos
  9. Haas: 44 puntos
  10. Alpine: 20 puntos
