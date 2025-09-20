A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

A pesar de los desafíos, el piloto argentino confía en que su estilo de conducción audaz le permitirá maximizar el potencial del coche en este trazado. Su temporada ha tenido altibajos: desde su prometedor debut con puntos en Bakú con Williams, hasta una serie de carreras con resultados mixtos, marcadas por problemas mecánicos y estrategias complicadas. Sin embargo, ha tenido destellos de brillantez, como en Zandvoort, donde obtuvo su mejor resultado del año con un duodécimo puesto.

La afición argentina tiene grandes esperanzas en Colapinto, considerado el rostro de la nueva generación en la Fórmula 1 y la esperanza de ver a un compatriota consolidarse en la élite del automovilismo mundial. Bakú evoca un recuerdo especial para él, y este fin de semana se presenta como una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.

colapinto 2

Colapinto en Bakú: las actividades que siguen en el Gran Premio de Azerbaiyán

Tras las Prácticas Libres 1 y 2 de este viernes, el sábado hubo un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9:00) que dejó en el puesto 16° a Colapinto de cara a la carrera principal de este domingo, luego de un choque.

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.