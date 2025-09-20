A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
Tras el choque en la clasificación de este sábado, el piloto argentino largará en la posición 16°, con la esperanza de cambiar su flojo rumbo.
El piloto argentino Franco Colapinto volvió al Gran Premio de Azerbaiyán con la esperanza de repetir su buen desempeño del año anterior, cuando consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 en este mismo circuito urbano de Bakú. Su octavo puesto en 2024 fue un hito para él y para el automovilismo de Argentina.
Las actividades de Colapinto, que corre para el equipo Alpine, comenzaron el viernes con las Prácticas Libres 1 y 2. El calendario continuó el sábado con la tercera práctica y la Clasificación, donde un choque dejó al pilarense afuera y con una largada en el puesto 16° para este domingo.
En su duodécima participación en la máxima categoría, Colapinto buscará mejorar su reciente resultado en Monza, donde finalizó en el puesto 17. El circuito de Bakú presenta un gran desafío, ya que sus seis kilómetros de recorrido, sus largas rectas y 20 curvas lo convierten en uno de los trazados más veloces y técnicos del calendario.
Esta es una prueba fundamental para el piloto de Pilar, no solo por su grato recuerdo del año pasado, sino también por el momento que atraviesa Alpine, que no ha logrado un desempeño constante en el campeonato de Constructores. El monoplaza A525 ha mostrado un rendimiento irregular, lo que lo deja lejos de los equipos de punta.
A pesar de los desafíos, el piloto argentino confía en que su estilo de conducción audaz le permitirá maximizar el potencial del coche en este trazado. Su temporada ha tenido altibajos: desde su prometedor debut con puntos en Bakú con Williams, hasta una serie de carreras con resultados mixtos, marcadas por problemas mecánicos y estrategias complicadas. Sin embargo, ha tenido destellos de brillantez, como en Zandvoort, donde obtuvo su mejor resultado del año con un duodécimo puesto.
La afición argentina tiene grandes esperanzas en Colapinto, considerado el rostro de la nueva generación en la Fórmula 1 y la esperanza de ver a un compatriota consolidarse en la élite del automovilismo mundial. Bakú evoca un recuerdo especial para él, y este fin de semana se presenta como una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.
Colapinto en Bakú: las actividades que siguen en el Gran Premio de Azerbaiyán
Tras las Prácticas Libres 1 y 2 de este viernes, el sábado hubo un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9:00) que dejó en el puesto 16° a Colapinto de cara a la carrera principal de este domingo, luego de un choque.
Domingo 21 de septiembre
- Carrera principal a 51 vueltas: 8:00
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
