Fernando Alonso reconoció que 2026 podría ser su última temporada en la F1
El bicampeón español habló de su futuro.
El portal AS entrevistó al piloto y le consultó por un posible retiro en el próximo año. Alonso respondió: "Depende de la sensación que tenga el año que viene, de cómo me sienta físicamente y mentalmente. Pero no lo sé. Ahora no tengo una idea clara. Si el coche fuese bien, hay muchas probabilidades de que sea mi último año.
El contrato del asturiano con la escudería de Silverstone finaliza en 2026, justo en el primer año del nuevo reglamento de motores híbridos más simples y chasis más livianos, diseñado para reducir consumos y mejorar el espectáculo.
Para Alonso, la gran esperanza está en la revolución que se avecina. Recordó que en 2009 un cambio reglamentario alteró el orden y catapultó a Brawn GP y Red Bull a la cima. Ahora, con Adrian Newey al frente del proyecto técnico y una inversión millonaria en la fábrica, Aston Martin busca replicar aquella sorpresa.
“Es el último cambio de reglamentación que voy a vivir y es la última oportunidad para intentar ganar otro Gran Premio, disfrutar de cosas buenas, subir al podio y luchar por un campeonato”, señaló. Su declaración revela tanto deseo como realismo: el asturiano sabe que no tendrá otra ocasión.
Aunque no gana desde 2013, Alonso se mantiene como uno de los pilotos más respetados y sigue acumulando podios, como demostró en 2023 con Aston Martin. La motivación de despedirse en lo más alto, dos décadas después de su último título, parece ser el motor que lo impulsa a seguir.
El 2026 marcará 20 años desde su última corona con Renault. Un círculo casi perfecto que podría cerrarse si el nuevo Aston Martin le da armas para luchar. Hasta entonces, el paddock seguirá especulando con una pregunta inevitable: ¿será 2026 el adiós definitivo de Fernando Alonso, o el prólogo de un último capítulo inesperado?
