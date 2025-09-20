Fernando Alonso reconoció que 2026 podría ser su última temporada en la F1

Aunque no gana desde 2013, Alonso se mantiene como uno de los pilotos más respetados y sigue acumulando podios, como demostró en 2023 con Aston Martin. La motivación de despedirse en lo más alto, dos décadas después de su último título, parece ser el motor que lo impulsa a seguir.

El 2026 marcará 20 años desde su última corona con Renault. Un círculo casi perfecto que podría cerrarse si el nuevo Aston Martin le da armas para luchar. Hasta entonces, el paddock seguirá especulando con una pregunta inevitable: ¿será 2026 el adiós definitivo de Fernando Alonso, o el prólogo de un último capítulo inesperado?