Buena largada: así fue el arranque de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino avanzó posiciones en la salida del Gran Premio de Azerbaiyán tras superar a Oliver Bearman y aprovechar el accidente de óscar Piastri.
El Gran Premio de Azerbaiyán comenzó con una buena actuación de Franco Colapinto, quien logró avanzar en las primeras vueltas sobre el circuito urbano de Bakú. El piloto argentino partió 16° tras un accidente sufrido en la Q1 del sábado, pero en la salida mostró carácter y velocidad: superó a Oliver Bearman y, además, aprovechó el incidente de Oscar Piastri para escalar posiciones rápidamente.
Franco Colapinto, del fondo hacia adelante en el Gran Premio de Azerbaiyán
Gracias a esa maniobra y al accidente del australiano, Colapinto llegó a ubicarse 13° en apenas diez vueltas, confirmando su buen presente en un trazado que le trae gratos recuerdos, ya que en etapas anteriores de su carrera también logró grandes resultados en este circuito y llegó a sumar puntos de la mano de la escudería Williams.
Con un auto que todavía deja algunas dudas pero una escudería que intenta mejorar de una vez por todas, Colapinto buscará seguir ganando terreno en la competencia, donde la estrategia y los errores de sus rivales pueden abrirle nuevas oportunidades de sumar puntos.
El piloto argentino Franco Colapinto volvió al Gran Premio de Azerbaiyán con la esperanza de repetir su buen desempeño del año anterior, cuando consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 en este mismo circuito urbano de Bakú. Su octavo puesto en 2024 fue un hito para él y para el automovilismo de Argentina.
Las actividades de Colapinto, que corre para el equipo Alpine, comenzaron el viernes con las Prácticas Libres 1 y 2. El calendario continuó el sábado con la tercera práctica y la Clasificación, donde un choque dejó al pilarense afuera y con una largada en el puesto 16° para este domingo.
