Buena largada: así fue el arranque de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

El piloto argentino Franco Colapinto volvió al Gran Premio de Azerbaiyán con la esperanza de repetir su buen desempeño del año anterior, cuando consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 en este mismo circuito urbano de Bakú. Su octavo puesto en 2024 fue un hito para él y para el automovilismo de Argentina.

Las actividades de Colapinto, que corre para el equipo Alpine, comenzaron el viernes con las Prácticas Libres 1 y 2. El calendario continuó el sábado con la tercera práctica y la Clasificación, donde un choque dejó al pilarense afuera y con una largada en el puesto 16° para este domingo.