El choque de Alex Albon a Franco Colapinto que lo complicó en el GP de Azerbaiyán
El piloto argentino perdió varias posiciones tras ser chocado por su excompaleñero en la vuelta 18, aunque pudo continuar en el circuito.
La actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán se complicó en la vuelta 18 de 51, cuando el argentino fue chocado por su excompañero, Alex Albon de Williams. El piloto, que había tenido una gran largada y se encontraba peleando en el pelotón medio y que llegaba de una pequeña parada para cambiar los neumáticos, hizo un trompo y llegó a tocar la pared. Sin embargo, pudo recuperar el control de su Alpine y seguir en carrera, aunque con menos ritmo y cayendo a la 19° posición.
Sin lugar a dudas que se trató de una complicación muy dura para Colapinto que soñaba con poder volver a sumar puntos en un circuito que le trae muchos recuerdos y que parecía ser el puntapié inicial para empezar a ratificar todo su nivel dentro de la cateogría reina del automovilismo.
Penalización para Alex Albon luego del toque con Franco Colapinto
La maniobra no pasó desapercibida para los comisarios, que sancionaron a Albon con 10 segundos de penalización por el toque. Pese al golpe anímico y a la pérdida de posiciones, el piloto argentino buscó mantenerse competitivo en la segunda mitad de la prueba, con el objetivo de escalar y soñar con entrar en la zona de puntos. Más allá de eso, el auto perdió mucha dinámica y no pudo sostener el gran arranque que lo había posicionado de la mejor manera y que tenía muchas chances de meterse dentro de los primeros diez en un circuito callejero complicado.
Así fue el choque de Alex Albon a Franco Colapinto que lo complicó en el GP de Azerbaiyán
