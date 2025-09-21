El choque de Alex Albon a Franco Colapinto que lo complicó en el GP de Azerbaiyán

Penalización para Alex Albon luego del toque con Franco Colapinto

La maniobra no pasó desapercibida para los comisarios, que sancionaron a Albon con 10 segundos de penalización por el toque. Pese al golpe anímico y a la pérdida de posiciones, el piloto argentino buscó mantenerse competitivo en la segunda mitad de la prueba, con el objetivo de escalar y soñar con entrar en la zona de puntos. Más allá de eso, el auto perdió mucha dinámica y no pudo sostener el gran arranque que lo había posicionado de la mejor manera y que tenía muchas chances de meterse dentro de los primeros diez en un circuito callejero complicado.