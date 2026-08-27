Gran momento para Platense: venció por penales a Instituto y se metió en cuartos de Copa Argentina

Platense selló su pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 tras vencer a Instituto de Córdoba por 3 a 1 en la definición por penales, luego de haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios. La gran figura de la velada fue el arquero Calamar, Juan Pablo Cozzani, quien contuvo tres ejecuciones en la tanda decisiva para darle el boleto de ronda al conjunto de Vicente López.