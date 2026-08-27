Gran momento para Platense: venció por penales a Instituto y se metió en cuartos de Copa Argentina
El "Calamar" se impuso en el Coloso Marcelo Bielsa y ahora deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata en la siguiente instancia.
Platense selló su pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 tras vencer a Instituto de Córdoba por 3 a 1 en la definición por penales, luego de haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios. La gran figura de la velada fue el arquero Calamar, Juan Pablo Cozzani, quien contuvo tres ejecuciones en la tanda decisiva para darle el boleto de ronda al conjunto de Vicente López.
Cabe señalar que Instituto salió mejor parado en el primer tiempo. Tras avisar con un remate sacado sobre la línea, el equipo cordobés se puso en ventaja gracias a un gol de Matías Tissera, quien aprovechó la asistencia de Alex Luna para decretar el 1-0 parcial.
Pero, en el arranque del segundo tiempo, el Calamar emparejó las acciones. Tomás Ariel Silva convirtió el 1-1 definitivo tras una jugada colectiva, devolviendo la paridad a un trámite que se hizo disputado y friccionado en la mitad de la cancha.
El partido fue a penales y Platense logró imponerse con su arquero como figura
Al persistir el empate al término del tiempo regular, la clasificación debió definirse desde los doce pasos, donde emergió la enorme figura de Juan Pablo Cozzani. Con una efectividad perfecta en sus remates y las tapadas determinantes de su golero, Platense se impuso por 3-1 en los penales y se medirá con Estudiantes de La Plata.
Platense vs. Instituto: resultado en vivo
Formaciones de Platense vs. Instituto por la Copa Argentina
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Silvio Trucco.
TV: TyC Sports.
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