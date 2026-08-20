La millonaria cifra que sumó Platense a sus arcas tras meterse en cuartos de la Copa Libertadores
El conjunto de Vicente López no solo firmó una página dorada en lo deportivo al eliminar a Coquimbo Unido en Chile. La clasificación le garantiza un pozo acumulado impresionante.
Platense no para de soñar despierto en su inolvidable estreno dentro de la Copa Libertadores. La dramática clasificación por penales frente a Coquimbo Unido en suelo chileno, con Juan Pablo Cozzani como héroe absoluto al tapar el tiro decisivo de Salvador Cordero, no solo desató la locura del pueblo Calamar por meterse entre los ocho mejores del continente: también significa una inyección económica histórica para la tesorería del club.
La gesta del equipo conducido por Martín Palermo tiene una correlación directa en los números de la CONMEBOL. Por el simple hecho de disputar la fase de grupos, la institución de Saavedra ya se había asegurado un piso de 1.000.000 de dólares. A esa cifra inicial le sumó un plus de 1.020.000 dólares por mérito deportivo, correspondiente a los tres triunfos obtenidos frente a Peñarol, Independiente Santa Fe y Corinthians (340.000 dólares por cada victoria).
Platense pasa de ronda en Copa Libertadores y engrosa sus ganancias
El camino glorioso continuó en los cruces directos, donde los premios escalaron de forma considerable. El pasaje a octavos de final le aportó a las arcas del Marrón un cheque extra de 1.250.000 dólares. Con el reciente boleto a cuartos abrochado en la tanda de penales, el ente regulador del fútbol sudamericano desembolsará otros 1.700.000 dólares, elevando el pozo acumulado a la impresionante cifra de 4.970.000 dólares.
El impacto financiero cambia por completo la realidad institucional del club de Vicente López, que casi quintuplicó el ingreso inicial pactado para el certamen. Y el techo puede volar aún más alto: en caso de dar el golpe frente a Fluminense en la próxima instancia, el Calamar sumará 2.300.000 dólares más, lo que llevaría el premio global por encima de los 7.2 millones de dólares.
A la espera del primer chico de la serie de cuartos frente al gigante brasileño en el mítico Maracaná, la ilusión en Vicente López no tiene límites. Platense ya garantizó una fortuna inédita para su tesorería y buscará seguir rompiendo todos los pronósticos dentro del terreno de juego.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario