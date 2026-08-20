La millonaria cifra que sumó Platense a sus arcas tras meterse en cuartos de la Copa Libertadores

La gesta del equipo conducido por Martín Palermo tiene una correlación directa en los números de la CONMEBOL. Por el simple hecho de disputar la fase de grupos, la institución de Saavedra ya se había asegurado un piso de 1.000.000 de dólares. A esa cifra inicial le sumó un plus de 1.020.000 dólares por mérito deportivo, correspondiente a los tres triunfos obtenidos frente a Peñarol, Independiente Santa Fe y Corinthians (340.000 dólares por cada victoria).