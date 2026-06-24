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¡Histórico! Sudáfrica venció a Corea del Sur y clasificó a dieciseisavos
Los Bafana Bafana ganaron 1-0 en Monterrey con un gol de Thapelo Maseko y lograron, por primera vez, superar la fase de grupos de una Copa del Mundo.
En una jornada que quedará grabada en los libros de historia del fútbol africano, la selección de Sudáfrica dio el golpe en el Mundial 2026. Con una actuación sólida y resiliente en Monterrey, los "Bafana Bafana" superaron 1-0 a Corea del Sur y sellaron su boleto a la siguiente instancia como segundos del Grupo A.
El camino histórico de Sudáfrica en el Mundial
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El gol de la hazaña: A los 63 minutos de juego, Thapelo Maseko anotó el tanto que desató la locura en el estadio BBVA y le otorgó a su equipo los tres puntos decisivos.
Hito inédito: En su cuarta participación mundialista —incluyendo la edición de 2010 donde fueron locales—, es la primera vez que el seleccionado sudafricano logra superar la fase de grupos.
Duelo de anfitriones: Tras este logro, el equipo africano se prepara para un desafío de alto nivel: enfrentará a Canadá (coanfitrión y segundo del Grupo B) en los dieciseisavos de final.
Fecha y sede: El cruce frente a los canadienses está programado para este domingo 28 de junio en Los Ángeles, a partir de las 19:00 GMT.
Liderazgo confirmado: Sudáfrica cierra esta etapa detrás de México, quien finalizó como líder invicto de la zona tras su victoria ante la República Checa.
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