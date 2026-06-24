¡Histórico! Sudáfrica venció a Corea del Sur y clasificó a dieciseisavos

El gol de la hazaña: A los 63 minutos de juego, Thapelo Maseko anotó el tanto que desató la locura en el estadio BBVA y le otorgó a su equipo los tres puntos decisivos.

Hito inédito: En su cuarta participación mundialista —incluyendo la edición de 2010 donde fueron locales—, es la primera vez que el seleccionado sudafricano logra superar la fase de grupos.

Duelo de anfitriones: Tras este logro, el equipo africano se prepara para un desafío de alto nivel: enfrentará a Canadá (coanfitrión y segundo del Grupo B) en los dieciseisavos de final.

Fecha y sede: El cruce frente a los canadienses está programado para este domingo 28 de junio en Los Ángeles, a partir de las 19:00 GMT.