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¡Histórico! Sudáfrica venció a Corea del Sur y clasificó a dieciseisavos

EN VIVO Mundial 2026: Sudáfrica y Corea del Sur juegan un partido decisivo

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Los Bafana Bafana ganaron 1-0 en Monterrey con un gol de Thapelo Maseko y lograron, por primera vez, superar la fase de grupos de una Copa del Mundo.

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En una jornada que quedará grabada en los libros de historia del fútbol africano, la selección de Sudáfrica dio el golpe en el Mundial 2026. Con una actuación sólida y resiliente en Monterrey, los "Bafana Bafana" superaron 1-0 a Corea del Sur y sellaron su boleto a la siguiente instancia como segundos del Grupo A.

El camino histórico de Sudáfrica en el Mundial

  • El gol de la hazaña: A los 63 minutos de juego, Thapelo Maseko anotó el tanto que desató la locura en el estadio BBVA y le otorgó a su equipo los tres puntos decisivos.

  • Hito inédito: En su cuarta participación mundialista —incluyendo la edición de 2010 donde fueron locales—, es la primera vez que el seleccionado sudafricano logra superar la fase de grupos.

  • Duelo de anfitriones: Tras este logro, el equipo africano se prepara para un desafío de alto nivel: enfrentará a Canadá (coanfitrión y segundo del Grupo B) en los dieciseisavos de final.

  • Fecha y sede: El cruce frente a los canadienses está programado para este domingo 28 de junio en Los Ángeles, a partir de las 19:00 GMT.

  • Liderazgo confirmado: Sudáfrica cierra esta etapa detrás de México, quien finalizó como líder invicto de la zona tras su victoria ante la República Checa.

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