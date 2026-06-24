Bosnia y Herzegovina hizo historia: clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026

La decisiva derrota del equipo de Escocia frente a la poderosa escuadra de Brasil determinó que ya existen actualmente cuatro selecciones que finalizaron en la tercera colocación (pertenecientes a los grupos C, D, I y J) que no podrán superar la diferencia de goles (establecida en -1) y el puntaje obtenido por los europeos en sus respectivos compromisos.