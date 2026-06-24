Bosnia y Herzegovina hizo historia: clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026
La selección de Bosnia y Herzegovina aseguró su boleto a los 16avos del Mundial 2026 tras posicionarse como uno de los mejores terceros, confirmó la FIFA.
El combinado de Bosnia y Herzegovina logró una marca histórica tras superar por 3 a 1 a Qatar en la ciudad de Seattle. Con esta espectacular victoria, el seleccionado europeo sumó cuatro puntos clave y alcanzó su mejor resultado en una cita máxima, sellando su boleto de forma definitiva a la próxima ronda del Mundial 2026.
La histórica Clasificación de Bosnia en el Mundial 2026
La FIFA confirmó mediante sus canales oficiales que el combinado balcánico se garantizó culminar su participación en la zona de grupos ocupando el selecto lote de los ocho mejores terceros de la competencia. Esta inmejorable situación matemática se concretó velozmente tras observar los últimos resultados disputados.
IMPORTANTE: Qué pasó en el minuto 38 de Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026: la hora de la abducción extraterrestre
La decisiva derrota del equipo de Escocia frente a la poderosa escuadra de Brasil determinó que ya existen actualmente cuatro selecciones que finalizaron en la tercera colocación (pertenecientes a los grupos C, D, I y J) que no podrán superar la diferencia de goles (establecida en -1) y el puntaje obtenido por los europeos en sus respectivos compromisos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario