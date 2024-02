Hong Kong: empresa reembolsa la mitad de la entrada para ver Lionel Messi

El partido de exhibición que enfrentó el partido domingo a la selección hongkonesa con el Inter de Miami pretendía ser un espectáculo, pero se convirtió en un relato de desencanto y rabia generalizada, ya que la leyenda del fútbol argentino no compareció sobre el terreno de juego por unas molestias.

El organizador, que dará detalles de los reembolsos el próximo mes, también renunció a una subvención que había pedido al Gobierno hongkonés.

Por su parte, el Gobierno local aplaudió la decisión y comentó que la compensación “es un enfoque responsable que demuestra la actitud proactiva y responsable” de Tatler.

En los últimos días, las autoridades habían mantenido continuas conversaciones con la organización del evento para buscar “una solución viable” tras las críticas recibidas.

Qué dijo Lionel Messi de la polémica

"Fue mala suerte que no pude estar en el partido en Hong Kong. En el primer partido de la gira en Arabia sentí una molestia en el aductor. Salí y en el segundo amistoso jugué unos minutos para probarme porque me había hecho una resonancia y me había saltado un edema en el aductor", explicó el argentino.

"En el entrenamiento anterior, cuando llegamos a Hong Kong, la molestia seguía. Yo siempre quiero jugar pero se me hacía muy difícil", sentenció Messi. A pesar de las críticas, el argentino pudo disputar 30 minutos en su siguiente compromiso en Japón, cuando su equipo enfrentó al Vissel Kobe en Tokio.

Luego de la gira por Asia, Lionel Messi tendrá un amistoso más contra Newell's Old Boys, el club de sus amores. El partido se disputará el próximo 15 de febrero en el DRV PNK Stadium, el estadio donde hace local el equipo de Florida.