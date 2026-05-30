Muerte de Agostina Vega EN VIVO: minuto a minuto, dónde estaba el cuerpo, cómo murió la adolescente de 14 años

El trágico desenlace: El abogado del padre le confirmó que los restos de la menor de 14 años fueron hallados tras casi una semana de rastrillajes.

La escena del hallazgo: El cuerpo apareció en un descampado que ya había sido relevado por las autoridades y donde había estado Claudio Barrelier, quien permanece como el único detenido en la causa.

Detalles escalofriantes: Fuentes de la investigación indicaron que la víctima habría sido descuartizada, ya que se hallaron partes del cuerpo ocultas en bolsas de consorcio dentro de un tacho de pintura de 20 litros.

La mecánica del ocultamiento: Los investigadores sospechan que el acusado retiró los restos de su propia vivienda el pasado lunes y los trasladó ocultos en un vehículo hasta el lugar.