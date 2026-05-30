Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano por la Copa Argentina

Con una propuesta de juego equilibrada y un ataque implacable, el conjunto cordobés se posicionó como uno de los más regulares del fútbol argentino. Su estreno en los 32avos de final fue contundente: un categórico 3-0 sobre Atlético Rafaela para avanzar a esta ronda sin ningún tipo de sobresaltos.

belgrano campeon (1) Belgrano campeón del Torneo Apertura 2026

Probables formaciones del duelo

Gimnasia (J): Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Abel Argañaráz; Cristian Menéndez. DT: Hernán Pellerano.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Francisco González Metilli, Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Cómo ver en vivo Gimnasia (J) vs. Belgrano por la Copa Argentina

La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.