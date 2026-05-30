Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano por la Copa Argentina
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano por la Copa Argentina.
Este sábado a las 15:30, el Estadio Madre de Ciudades será el escenario de un cruce imperdible por la Copa Argentina. El partido promete emociones fuertes: frente a frente estarán Gimnasia de Jujuy, cómodo puntero de la Zona B en la Primera Nacional, y Belgrano, que llega con el envión anímico de su histórico campeonato en la Liga Profesional.
El presente de Gimnasia de Jujuy es el mejor en mucho tiempo. De la mano de Hernán Pellerano, el equipo se consolidó como el gran protagonista de la segunda división, respaldado por una gran solidez colectiva y un andar implacable en su casa.
Cabe recordar que el Lobo ya sabe lo que es tumbar a un rival de primera: viene de eliminar por penales a Central Córdoba tras un electrizante 2-2. Ahora, los de Pellerano van por un nuevo batacazo para coronar un semestre perfecto y mantener vivo el sueño de la doble corona.
Por el lado de Belgrano de Córdoba, el panorama es inmejorable. El "Pirata" llega con la confianza por las nubes tras hacer historia y coronarse campeón del Torneo Apertura, luego de vencer a River en la final. Este logro marcó un antes y un después en el presente institucional y deportivo de la institución.
Con una propuesta de juego equilibrada y un ataque implacable, el conjunto cordobés se posicionó como uno de los más regulares del fútbol argentino. Su estreno en los 32avos de final fue contundente: un categórico 3-0 sobre Atlético Rafaela para avanzar a esta ronda sin ningún tipo de sobresaltos.
Probables formaciones del duelo
Gimnasia (J): Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Abel Argañaráz; Cristian Menéndez. DT: Hernán Pellerano.
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Francisco González Metilli, Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Gimnasia (J) vs. Belgrano por la Copa Argentina
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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