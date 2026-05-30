¿El mejor show de la historia? The Killers explotó la previa de la final de la Champions League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/2060752972531867875&partner=&hide_thread=false UNA FINAL AL RITMO DE 'MR BRIGHTSIDE'



The Killers tomó el escenario en la previa



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Por eso la escena tenía algo cinematográfico: el PSG buscando la gran consagración europea que persigue desde hace años mientras de fondo sonaba una banda que parece diseñada específicamente para musicalizar noches de euforia futbolera.

La UEFA ya había anticipado el show meses atrás junto a David Beckham, pero el impacto terminó siendo incluso mayor al esperado. En redes sociales, miles de hinchas celebraron la presentación y muchos la calificaron como una de las mejores aperturas recientes de una final de Champions.

Y quizás ahí apareció uno de los puntos más celebrados del espectáculo: no hizo falta colgar músicos de palmeras ni transformar el show en una exhibición de acrobacias imposibles para generar impacto. Alcanzó con buenas canciones, presencia escénica y entender el clima emocional de una final. Una demostración bastante elegante de que, a veces, menos puede ser mucho más.

Entre luces, pantallas gigantes y celulares grabando cada segundo, The Killers convirtió durante unos minutos la final europea en un recital masivo. Después sí: vino el fútbol.