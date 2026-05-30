La peor noticia: hallaron sin vida a Agostina Vega
Agostina Vega estaba desaparecida desde hace una semana en Córdoba y la Justicia presume que Claudio Barrelier fue el autor material del asesinato.
El país entero estuvo en vilo durante una semana y la peor noticia llegó en la tarde de este sábado: Agostina Vega fue hallada sin vida en Córdoba, tras ser intensamente buscada por su familia, amigos e investigadores, por siete días. La menor de 14 años había desaparecido el sábado 23, pasadas las 22 horas.
Presuntamente engañada por Claudio Barrelier, exnovio y amigo de su madre, Melisa Heredia, la adolescente de 14 años les había avisado a sus amigas que tenía que hacerle una "sorpresa a su mamá" y que por ello tenía que "escaparse". Una vez fuera de su casa, el último rastro de la niña era su ingreso a la casa del único detenido en la causa.
Ahora, la Justicia deberá modificar la carátula, ya que no sólo se trata de la sustracción y secuestro de una menor, sino que ahora hay un asesinato.
Renunció la defensa de Claudio Barrelier en el caso Agostina Vega
La defensa de Claudio Barrelier renunció en las últimas horas debido a un drástico cambio en la situación judicial del imputado. Su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, dio un paso al costado luego de que el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba modificara sustancialmente su testimonio ante la Justicia.
Durante su última ampliación de declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, Barrelier se "quebró" y admitió que había mentido en su primera versión de los hechos.
El acusado reconoció haber estado en el descampado que investiga la policía y aportó datos sobre un Ford Ka negro, considerado una "pieza clave" por los investigadores. Ante el cambio de estrategia de su cliente y la caída de la coartada original (donde sostenía que no conocía el destino de la menor), el letrado decidió abandonar el patrocinio legal.
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