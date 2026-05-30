La peor noticia: hallaron sin vida a Agostina Vega

Durante su última ampliación de declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, Barrelier se "quebró" y admitió que había mentido en su primera versión de los hechos.

El acusado reconoció haber estado en el descampado que investiga la policía y aportó datos sobre un Ford Ka negro, considerado una "pieza clave" por los investigadores. Ante el cambio de estrategia de su cliente y la caída de la coartada original (donde sostenía que no conocía el destino de la menor), el letrado decidió abandonar el patrocinio legal.

Claudio Barrelier agostina Claudio Gabriel Barrelier sostuvo que la última vez que vio a la adolescente fue cuando ella se encontró con otra persona.