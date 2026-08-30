Huracán no pudo con Estudiantes (RC): empate 1-1 y silbidos en Parque Patricios

Huracán y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 1-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la séptima fecha del Torneo Clausura, un resultado que dejó al "Globo" bajo los silbidos de sus hinchas tras no poder sostener la ventaja inicial conseguida a los tres minutos mediante un penal de Ignacio Pussetto en su primer tanto desde el regreso.