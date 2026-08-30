Huracán no pudo con Estudiantes (RC): empate 1-1 y silbidos en Parque Patricios
El "Globo" no pudo volver al triunfo en el Ducó en su intento de meterse entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Clausura.
Huracán y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 1-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la séptima fecha del Torneo Clausura, un resultado que dejó al "Globo" bajo los silbidos de sus hinchas tras no poder sostener la ventaja inicial conseguida a los tres minutos mediante un penal de Ignacio Pussetto en su primer tanto desde el regreso.
El "León del Imperio" respondió rápidamente por la misma vía con un remate de Ibrahim Hesar, complicó al equipo de Diego Martínez con el correr de los minutos y le quitó el protagonismo al local para sellar la igualdad.
Con este punto, el conjunto de Parque Patricios se metió transitoriamente entre los ocho primeros de la Zona B, mientras que los cordobeses llegaron a las seis unidades para ubicarse duelos aunque continúan comprometidos en el fondo de las tablas anual y de promedios.
El "Globo" llegaba después de igualar 0-0 ante Deportivo Riestra y se encuentra noveno en la Zona B, con 8 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación a los octavos de final. Como local, Huracán ganó en su debut ante Banfield y luego registró dos empates consecutivos hasta este sábado.
Por su parte, el conjunto de Río Cuarto viene de empatar 0-0 frente a San Lorenzo, acumula 5 puntos y ocupa el decimotercer lugar del grupo, con apenas dos goles convertidos en seis presentaciones. Además, el elenco comandado por Rubén Forestello intentará sumar su primera victoria en condición de visitante, ya que perdió en sus dos presentaciones.
Formaciones de Huracán vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto. DT: Diego Martínez.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Silvio Trucco.
TV: TNT Sports.
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