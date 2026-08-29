Sandra Pettovello activó descuentos para jubilados de Anses en supermercados

La forma en la que se aplica el beneficio también puede cambiar. En algunos casos, el descuento se realiza directamente al momento de pagar, mientras que en otros funciona mediante un reintegro que posteriormente se acredita en la cuenta asociada al medio de pago utilizado.

También pueden existir topes mensuales de devolución, días específicos para comprar y productos excluidos de las promociones. Por este motivo, resulta conveniente consultar las condiciones antes de realizar la operación.

Para acceder a determinados beneficios puede ser suficiente pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que el jubilado cobra su prestación, aunque otras promociones pueden establecer medios de pago o requisitos diferentes.

En qué supermercados hay descuentos de ANSES

La red de comercios adheridos al programa incluye algunas de las principales cadenas de supermercados que funcionan en Argentina. Según la información disponible, entre los establecimientos que cuentan con promociones aparecen:

Carrefour .

. Coto .

. Changomás .

. La Anónima .

. Disco .

. Jumbo .

. Vea .

. Día .

. Josimar.

De todos modos, esto no significa que las mismas condiciones estén disponibles en todas las sucursales. Los días de vigencia, porcentajes de descuento, productos alcanzados y topes de reintegro pueden cambiar según el establecimiento y la localidad.

Además, algunas promociones de ANSES pueden coincidir con descuentos ofrecidos por bancos o entidades financieras. Sin embargo, no necesariamente son acumulables, por lo que antes de pagar conviene comprobar si ambos beneficios pueden utilizarse en una misma compra.

Los jubilados y pensionados pueden consultar cuáles son los comercios adheridos y las promociones vigentes mediante los canales oficiales de ANSES. Como los acuerdos pueden modificarse o incorporar nuevos establecimientos, revisar las condiciones antes de realizar la compra permite conocer exactamente qué ahorro está disponible durante agosto.