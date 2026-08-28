Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Huracán vs. Estudiantes (RC) por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura.
Huracán y Estudiantes de Río Cuarto juegan este viernes, desde las 19, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El duelo, que tendrá lugar en el Tomás Adolfo Ducó, será transmitido por TNT Sports.
El "Globo" llega después de igualar 0-0 ante Deportivo Riestra y se encuentra noveno en la Zona B, con 8 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación a los octavos de final.
Como local, el elenco comandado por Diego Martínez ganó en su debut ante Banfield y luego registró dos empates consecutivos, por lo que buscará volver a hacerse fuerte en Parque Patricios para conseguir tres puntos que le permitan meterse entre los ocho primeros de la zona.
Por su parte, el conjunto de Río Cuarto viene de empatar 0-0 frente a San Lorenzo, acumula 5 puntos y ocupa el decimotercer lugar del grupo, con apenas dos goles convertidos en seis presentaciones. Además, intentará sumar su primera victoria en condición de visitante, ya que perdió en sus dos presentaciones.
Formaciones de Huracán vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto. DT: Diego Martínez.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Huracán vs. Estudiantes (RC)
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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