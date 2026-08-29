Cambió el pronóstico del tiempo y viene un fin de semana frío con mínima de 1°C en Buenos Aires tras el calor
El pronóstico del tiempo anticipa un drástico descenso de temperatura. Luego de jornadas templadas, llegará un fin de semana muy frío a la Ciudad.
Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires deberán prepararse para un cambio brusco en el pronóstico del tiempo. Tras una semana con temperaturas agradables que alcanzarán los 20 grados, un frente polar irrumpirá en la región, provocando un fin de semana helado con marcas térmicas cercanas al bajo cero.
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Cómo estará el clima durante la semana
La transición hacia los días de intenso frío estará marcada por la inestabilidad y algunas lluvias en la región metropolitana:
- Para los próximos días, se esperan jornadas parcialmente nubosas con máximas de hasta 18 grados el lunes 31 de agosto.
- El miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre llegarán las precipitaciones, con un 70% de probabilidad de lluvia y máximas de 19 y 20 grados respectivamente.
- El viernes 4 de septiembre el cielo estará soleado, pero la temperatura comenzará a descender bruscamente hasta los 15 grados de máxima y 7 grados de mínima.
El pronóstico del tiempo para un fin de semana muy frío
Luego de las precipitaciones, el termómetro experimentará una fuerte caída durante el primer fin de semana de septiembre:
- El sábado 5 de septiembre se espera un día soleado pero sumamente frío, con una mínima de 2°C y una máxima de apenas 10°C.
- El domingo 6 de septiembre será la jornada más gélida, registrando una temperatura mínima de 1°C y una máxima que no superará los 9°C.
- Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del domingo, específicamente a las 03:00 y 06:00 horas, la temperatura será de 3°C con una sensación térmica de 1°C.
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