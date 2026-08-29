El plan para recuperar el cuerpo de "Botas Verdes": lleva 30 años congelado en el Everest a 8.500 metros

Recuperar el cuerpo implicará una operación de alto riesgo. Los restos yacen en la "zona de la muerte", donde el oxígeno alcanza solo un tercio de lo normal y la temperatura ronda los 40 grados bajo cero. Los especialistas calculan que el rescate costará entre 40.000 y 80.000 dólares, y requerirá el trabajo de hasta diez sherpas para arrastrar el cuerpo congelado. Además, la vertiente norte, bajo jurisdicción china, prohíbe el uso de helicópteros para evacuaciones de emergencia.