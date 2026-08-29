El plan para recuperar el cuerpo de "Botas Verdes": lleva 30 años congelado en el Everest a 8.500 metros
La India enviará una misión para rescatar los restos del alpinista congelado a 8.500 metros, tras corregir su identidad luego de tres décadas de error.
La Policía de Fronteras de la India planea recuperar antes de septiembre el cuerpo del escalador conocido como "Botas Verdes", que permanece congelado a 8.500 metros en el Everest desde hace 30 años. Durante mucho tiempo, los montañistas usaban ese cadáver como un macabro punto de referencia en la ruta, pero ahora las autoridades corrigen su identidad.
Investigaciones oficiales determinaron que los restos no pertenecen a Tsewang Paljor, como se creía, sino a su compañero de expedición Dorje Morup. La Policía de Frontera Indo-Tibetana (ITBP) llegó a esa conclusión tras cotejar testimonios de sobrevivientes de la trágica temporada de 1996 y revisar los registros de radiocomunicaciones. También analizaron la vestimenta y el equipo técnico, lo que confirmó que se trata de Morup.
Recuperar el cuerpo implicará una operación de alto riesgo. Los restos yacen en la "zona de la muerte", donde el oxígeno alcanza solo un tercio de lo normal y la temperatura ronda los 40 grados bajo cero. Los especialistas calculan que el rescate costará entre 40.000 y 80.000 dólares, y requerirá el trabajo de hasta diez sherpas para arrastrar el cuerpo congelado. Además, la vertiente norte, bajo jurisdicción china, prohíbe el uso de helicópteros para evacuaciones de emergencia.
Para la familia de Morup, en Ladakh, recuperar sus restos representa un cierre emocional largamente esperado. Su esposa, Konchak Yangskit, de 75 años, confesó que la ausencia del cuerpo le impidió aceptar la muerte durante décadas. En 1996, los allegados realizaron ritos budistas con una pira vacía.
Si la misión de la ITBP tiene éxito, la familia planea un funeral formal en Leh, capital de Ladakh. Además, conservarán las medallas y el certificado de cumbre que entregó el gobierno chino. Su hijo mayor, Punchok Dorjai, adelantó que también preservarán la bota verde como símbolo del legado de su padre, a quien consideran un mártir.
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