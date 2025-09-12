Con uno menos, Vélez igualó sin goles con Huracán en el Ducó por el Torneo Clausura

Cómo llegaron Huracán y Vélez a este duelo

Huracán viene atravesando un semestre de altibajos. Aunque ha logrado un invicto de cinco partidos en el Torneo Clausura, el equipo de Parque Patricios fue eliminado recientemente de la Copa Sudamericana tras una derrota como local frente a Once Caldas.

Luego de empatar con Unión y con San Lorenzo en el clásico, el "Globo" busca mejorar su rendimiento.

En tanto, la actualidad de Vélez Sarsfield no podría ser mejor. El equipo de Liniers llegó con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y viene de coronarse campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba con un doblete de Jano Gordon.

Además, el "Fortín" se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing.

Formaciones de Huracán vs. Vélez

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos de Huracán vs. Vélez

Hora: 19.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Tomás Adolfo Ducó