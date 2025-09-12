Con uno menos, Vélez igualó sin goles con Huracán en el Ducó por el Torneo Clausura
Con la mente puesta en Racing, el flamante campeón de la Supercopa Argentina visitó a un Globo necesitado de triunfos. Todo terminó en 0-0.
Huracán y Vélez protagonizan este viernes un empate sin goles en medio de sus realidades diferentes, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugó desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports.
Uno de los momentos destacados del encuentro fue la expulsión de Agustín Lagos, que recibió la segunda amarilla a los 30 minutos del primer tiempo. Desde entonces, el Fortín jugó con 10. Aún así, el Globo no pudo penetrar su arco, y viceversa.
Vélez ahora quedó tercero en la Zona B, mientras que Huracán marcha séptimo en la Zona A.
Cómo llegaron Huracán y Vélez a este duelo
Huracán viene atravesando un semestre de altibajos. Aunque ha logrado un invicto de cinco partidos en el Torneo Clausura, el equipo de Parque Patricios fue eliminado recientemente de la Copa Sudamericana tras una derrota como local frente a Once Caldas.
Luego de empatar con Unión y con San Lorenzo en el clásico, el "Globo" busca mejorar su rendimiento.
En tanto, la actualidad de Vélez Sarsfield no podría ser mejor. El equipo de Liniers llegó con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y viene de coronarse campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba con un doblete de Jano Gordon.
Además, el "Fortín" se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing.
Formaciones de Huracán vs. Vélez
Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Datos de Huracán vs. Vélez
- Hora: 19.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Fabrizio Llobet
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
