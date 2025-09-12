Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Vélez

Además, el "Fortín" se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing. Con el ánimo por las nubes, Vélez ahora tiene un nuevo objetivo: alcanzar a River en la cima de la Zona A, de la cual lo separa un solo punto.

Probables formaciones de Huracán vs. Vélez

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo Huracán vs. Vélez

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.