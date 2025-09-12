Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025.
Huracán y Vélez protagonizan este viernes un choque con realidades diferentes, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports.
Huracán atraviesa un semestre de altibajos. Aunque ha logrado un invicto de cinco partidos en el Torneo Clausura, el equipo de Parque Patricios fue eliminado recientemente de la Copa Sudamericana tras una derrota como local frente a Once Caldas.
Luego de empatar con Unión y con San Lorenzo en el clásico, el "Globo" ahora buscará mejorar su rendimiento ante un rival conocido.
En tanto, la actualidad de Vélez Sarsfield no podría ser mejor. El equipo de Liniers llega con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y viene de coronarse campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba con un doblete de Jano Gordon.
Además, el "Fortín" se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing. Con el ánimo por las nubes, Vélez ahora tiene un nuevo objetivo: alcanzar a River en la cima de la Zona A, de la cual lo separa un solo punto.
Probables formaciones de Huracán vs. Vélez
Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Vélez
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario