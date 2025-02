Icardi cruzó a Mourinho antes de jugar el clásico de Turquía: las provocaciones en redes

El dardo de Mourinho y la respuesta de Icardi

El portugués usó su cuenta de Instagram para postear una imagen de Davinson Sánchez, defensor del Galatasaray, con los brazos abiertos dentro del área y acompañó la publicación con un comentario filoso: "Mi Portugal llegó de manera excelente a las semifinales del Mundial de Balonmano, que finalizó el pasado domingo, y me gustaría felicitarles por este éxito y por el impacto que tendrán en la juventud de nuestro país".

image.png

El mensaje de Mourinho tenía un claro destinatario. Su referencia al "balonmano" apuntaba a una jugada polémica en la que reclamaba un penal no sancionado a favor de Fenerbahçe. En otras palabras, el DT insinuó que los árbitros benefician al Galatasaray.

Icardi, siempre picante en redes, no tardó en responder. Publicó una imagen con el rostro de Mou y la frase "The Crying One", en un juego de palabras con el apodo Special One que el portugués se ganó a lo largo de su carrera. Básicamente, lo llamó llorón.

image.png

Pero el delantero argentino no se detuvo ahí: para sumar más leña al fuego, subió una imagen de un supuesto penal no cobrado a favor de Fenerbahçe, insinuando que los errores arbitrales afectan a todos por igual. Y como cierre, dejó un mensaje desafiante junto a una foto suya: "Duermo en paz porque seremos campeones para los hinchas del Galatasaray".

image.png

Un historial con antecedentes calientes

El enfrentamiento entre Icardi y Mourinho no es nuevo. Si bien no coincidieron en el Inter, ambos tienen una historia en el fútbol europeo y ahora el destino los enfrenta en Turquía, donde la lucha por el título está al rojo vivo.

No es la primera vez que Mourinho calienta el ambiente con sus declaraciones. Hace unas semanas, tras otra polémica arbitral, el técnico luso lanzó un fuerte mensaje: "¿Por qué tienen miedo de decir la verdad? ¿De qué tienen miedo en este país? No sé turco, pero ayer aprendí una palabra nueva porque todos decían lo mismo. Escándalo, escándalo, escándalo. Pero creo que a este país le gusta. Incluso el equipo que gana y se beneficia de este escándalo lo disfruta, que es lo peor que puede pasar".