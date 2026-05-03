Wanda Nara subió una foto de Martín Migueles con sus hijas: ¿quiere enfurecer a Mauro Icardi?
Wanda Nara se encuentra en Uruguay por compromisos ligados a su película. En este contexto, una llamativa postal en Buenos Aires de su actual pareja junto a las hijas que comparte con Mauro Icardi encendió la controversia.
Instalada en Uruguay por el rodaje de su primera película, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena este domingo tras una publicación que no pasó inadvertida. Aunque a simple vista podría parecer una imagen más, lo cierto es que hay un destinatario al que difícilmente le resulte indiferente: Mauro Icardi.
Lejos de tratarse de un posteo al azar, la empresaria combinó en sus redes contenido de su estadía en el exterior con una postal tomada en Buenos Aires, donde aparecen sus hijas junto a un protagonista que suma cada vez más presencia: Martín Migueles.
El empresario, que continúa en el país por cuestiones laborales y personales, ya había tenido apariciones públicas junto al entorno de Wanda. Sin embargo, esta vez la escena mostró un nivel de cercanía mayor con las niñas que la mediática tuvo con el futbolista, lo que rápidamente generó interpretaciones sobre una posible indirecta.
Según ha expresado en distintas oportunidades, Wanda asegura que sus hijos mantienen una buena relación con su pareja. Aun así, la imagen difundida en las últimas horas resultó más elocuente: un momento íntimo, aparentemente en el Chateau Libertador, donde Migueles comparte la mañana con las pequeñas y sus mascotas.
Wanda Nara expuso a Martín Migueles con sus hijas y reavivó la polémica
El posteo, acompañado únicamente por la marca horaria -10 AM-, deja ver una dinámica que parecería habitual. En ese contexto, surgen dudas sobre el rol de Migueles durante la ausencia de Wanda y, especialmente, sobre cómo podría impactar esta situación en Icardi, actual jugador del Galatasaray.
No es la primera vez que la conductora comparte imágenes de este estilo. Días atrás ya había mostrado a sus hijas junto a su pareja durante la visita de Guido Icardi, en una escena donde también estaba Maxi López. A diferencia de aquella ocasión, ahora Migueles aparece sin otros adultos, reforzando la idea de cercanía en la cotidianeidad.
Si antes ya se hablaba de un mensaje con segundas intenciones, esta nueva publicación parece profundizar esa línea. ¿Espontaneidad o estrategia? Como suele ocurrir, Wanda vuelve a instalar el debate y a captar todas las miradas.
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