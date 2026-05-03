Wanda Nara subió una foto de Martín Migueles con sus hijas: ¿quiere enfurecer a Mauro Icardi?

No es la primera vez que la conductora comparte imágenes de este estilo. Días atrás ya había mostrado a sus hijas junto a su pareja durante la visita de Guido Icardi, en una escena donde también estaba Maxi López. A diferencia de aquella ocasión, ahora Migueles aparece sin otros adultos, reforzando la idea de cercanía en la cotidianeidad.

Si antes ya se hablaba de un mensaje con segundas intenciones, esta nueva publicación parece profundizar esa línea. ¿Espontaneidad o estrategia? Como suele ocurrir, Wanda vuelve a instalar el debate y a captar todas las miradas.