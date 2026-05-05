Galatasaray no renovaría el contrato de Mauro Icardi: el exótico club que lo pretende
El delantero argentino aún no acordó su continuidad y su futuro podría dar un giro sorpresivo con el interés de un club recién ascendido que busca dar el golpe en el mercado.
Mauro Icardi atraviesa un momento de definiciones en su carrera. Con su contrato próximo a finalizar en Galatasaray y sin señales concretas de renovación, el delantero podría cambiar de rumbo en los próximos meses. En medio de esa incertidumbre, surgió un interesado que llamó la atención: Amedspor.
El equipo de Diyarbakr, que acaba de lograr el ascenso a la Süper Lig, busca irrumpir con fuerza en la máxima categoría del fútbol turco y considera a Icardi como la figura ideal para liderar ese proyecto. La apuesta es ambiciosa: incorporar a un jugador de renombre internacional que no solo aporte goles, sino también visibilidad y jerarquía a nivel institucional.
Se complicó la renovación de Mauro Icardi en Galatasaray
La situación contractual del ex delantero del Paris Saint-Germain (PSG) es el punto de partida de este escenario. Las negociaciones con Galatasaray se estancaron debido a diferencias económicas. El club le propuso una reducción salarial significativa —cercana al 50%— respecto a los aproximadamente 12 millones de dólares que percibe actualmente, mientras que el jugador pretende mantener condiciones similares para extender su vínculo.
A este panorama se suma una merma en su protagonismo dentro del equipo en el tramo final de la temporada, lo que refuerza la posibilidad de una salida. Con el pase en su poder a partir de julio, Icardi tiene la libertad de analizar distintas propuestas y elegir el próximo paso de su carrera.
El interés de Amedspor no es el único. Clubes de peso como Juventus, AC Milan y Napoli siguen de cerca la situación, al igual que otras instituciones como Elche, Oviedo y América de México. Incluso, en algún momento, su nombre también apareció vinculado a River.
Sin embargo, la posibilidad de recalar en un club recién ascendido introduce un factor distinto, donde no todo pasa por lo deportivo. La decisión también involucra aspectos personales, ya que implicaría mudarse a una ciudad como Diyarbakr, lejos de los grandes centros urbanos de Turquía. En ese sentido, tanto el jugador como su pareja, Eugenia “China” Suárez, deberán evaluar el impacto de ese cambio en su vida cotidiana.
Con múltiples opciones sobre la mesa, el futuro de Icardi permanece abierto. Lo que parece seguro es que será uno de los nombres más mencionados en el próximo mercado de pases.
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