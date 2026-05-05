Galatasaray no renovaría el contrato de Mauro Icardi: el exótico club que lo pretende

El interés de Amedspor no es el único. Clubes de peso como Juventus, AC Milan y Napoli siguen de cerca la situación, al igual que otras instituciones como Elche, Oviedo y América de México. Incluso, en algún momento, su nombre también apareció vinculado a River.

Sin embargo, la posibilidad de recalar en un club recién ascendido introduce un factor distinto, donde no todo pasa por lo deportivo. La decisión también involucra aspectos personales, ya que implicaría mudarse a una ciudad como Diyarbakr, lejos de los grandes centros urbanos de Turquía. En ese sentido, tanto el jugador como su pareja, Eugenia “China” Suárez, deberán evaluar el impacto de ese cambio en su vida cotidiana.

Con múltiples opciones sobre la mesa, el futuro de Icardi permanece abierto. Lo que parece seguro es que será uno de los nombres más mencionados en el próximo mercado de pases.