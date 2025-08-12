Impactante accidente: volcó, perdió el conocimiento y fue trasladada en helicóptero
La piloto arrecifeña Sabrina Scicolone sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser asistida de urgencia por el incidente.
Este domingo, el Rally Santafecino en Arequito quedó marcado por un momento de máxima tensión. La piloto Sabrina Scicolone, de 39 años, volcó su Ford Fiesta durante una de las pruebas especiales, sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y debió ser trasladada en helicóptero al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez de Rosario.
El accidente ocurrió mientras Scicolone, acompañada por su hermana Natalia como navegante, cumplía una destacada actuación tras ganar la Prueba Especial 5 de su categoría. En las imágenes captadas desde el interior del vehículo se ve cómo todo marchaba con normalidad hasta que, tras una maniobra, el auto perdió el control y terminó volcado.
“¡Mirá cómo nos fuimos a la m…!”, se la escucha decir a Sabrina, mientras Natalia pedía asistencia. Segundos después, la piloto advirtió que le bajaba la presión y sintió náuseas. Al salir del auto, se desplomó y recibió atención médica inmediata. Por la gravedad de los síntomas, se activó el Código Rojo y fue derivada en helicóptero a Rosario para una tomografía urgente, que confirmó la ausencia de lesiones internas.
La Asociación Argentina de Volantes informó que la piloto presentaba movilidad en sus cuatro miembros, aunque con una leve reducción en uno de sus lados. Ayer recibió el alta médica. “Fue atendida de maravillas y se encuentra bien, sin consecuencias graves”, aseguró su padre, Gerardo Scicolone, habitual navegante de rally.
El equipo SF Competición compartió el video del accidente y expresó su agradecimiento a la organización, al personal médico y a todos quienes colaboraron en el rescate. “Nuestra intención no sólo es mostrar el accidente, sino agradecer a quienes actuaron desde el primer momento”, señalaron.
Natalia Scicolone, en tanto, no sufrió lesiones de consideración. Ambas ya se encuentran en su hogar, iniciando la recuperación tras el dramático episodio que interrumpió lo que había sido una gran carrera para el binomio.
