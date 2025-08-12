Impactante accidente: volcó, perdió el conocimiento y fue trasladada en helicóptero

“¡Mirá cómo nos fuimos a la m…!”, se la escucha decir a Sabrina, mientras Natalia pedía asistencia. Segundos después, la piloto advirtió que le bajaba la presión y sintió náuseas. Al salir del auto, se desplomó y recibió atención médica inmediata. Por la gravedad de los síntomas, se activó el Código Rojo y fue derivada en helicóptero a Rosario para una tomografía urgente, que confirmó la ausencia de lesiones internas.