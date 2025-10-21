Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2025: horario, formaciones y TV

Del otro lado aparece un Atlético Mineiro lleno de dudas. El equipo de Jorge Sampaoli, que había llegado a esta instancia continental como uno de los candidatos, atraviesa un presente preocupante en el Brasileirao: viene de caer 1-0 ante Corinthians y se encuentra apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso. El contraste entre su rendimiento internacional y el doméstico refleja la inestabilidad de un proyecto que todavía busca equilibrio.