Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2025: horario, formaciones y TV
El equipo ecuatoriano, líder absoluto en su liga, recibe al conjunto de Sampaoli que llega golpeado y comprometido con el descenso en Brasil.
La Copa Sudamericana 2025 entra en su etapa decisiva y este martes ofrece un choque de estilos, de filosofías y de momentos futbolísticos completamente opuestos. En Quito, Independiente del Valle recibirá desde las 21:30 a Atlético Mineiro, por la ida de una semifinal que promete tensión, táctica y una dosis extra de dramatismo. El encuentro se jugará en el estadio Banco Guayaquil.
El conjunto ecuatoriano, dirigido por el español Javier Rabanal, vive un presente inmejorable. Líder de la Serie A local con una ventaja de 15 puntos sobre LDU Quito, el Matagigantes ha demostrado una consistencia asombrosa a lo largo de la temporada. Su reciente victoria por 2-1 frente a Orense confirmó su dominio doméstico y permitió que el entrenador reservara a varios titulares pensando en este duelo internacional.
Para el partido ante los brasileños, el DT volverá a alinear a su once ideal, aunque no podrá contar con el defensor argentino Mateo Carabajal, suspendido tras su expulsión en la serie anterior frente a Once Caldas.
Del otro lado aparece un Atlético Mineiro lleno de dudas. El equipo de Jorge Sampaoli, que había llegado a esta instancia continental como uno de los candidatos, atraviesa un presente preocupante en el Brasileirao: viene de caer 1-0 ante Corinthians y se encuentra apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso. El contraste entre su rendimiento internacional y el doméstico refleja la inestabilidad de un proyecto que todavía busca equilibrio.
Sampaoli, siempre fiel a su estilo de intensidad y presión, intentará recuperar la confianza de un grupo golpeado. Para este partido, el DT argentino repetirá cinco nombres del equipo que perdió en San Pablo: Everson será el arquero; Vitor Hugo comandará la defensa; Alan Franco, el ecuatoriano que conoce bien a su rival, aportará despliegue en el medio; mientras que Igor Gomes y Hulk encabezarán el ataque.
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: probables formaciones
- Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.
- Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco; Bernard, Hulk, Dudu. DT: Jorge Sampaoli.
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: otros datos
- Horario: 21:30.
- Estadio: Estadio Banco Guayaquil
- Arbitro: C. Betancur.
- TV: ESPN y Disney+.
