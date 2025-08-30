Independiente Rivadavia logró un triunfo clave ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1961910902074065175&partner=&hide_thread=false ERROR EN EL FONDO DE ARGENTINOS Y FERNÁNDEZ ESTAMPÓ EL 2-1 FINAL PARA LA VICTORIA DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA



pic.twitter.com/4cy9yIg6aP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: resultado en vivo

Cómo llegaron Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors a este duelo

El comienzo de la "Lepra" mendocina en el Clausura está lejos de ser el ideal, y no ha logrado replicar el buen rendimiento que tuvo en el Torneo Apertura, donde finalizó sexto en su zona. Desde comenzó este certamen, sólo ha conseguido una victoria. En su último compromiso, empataron 1-1 con Tigre en un encuentro polémico, ya que el rival igualó el marcador con un penal en tiempo de descuento convertido por Braian Martínez.

Por su parte y a pesar de un inicio irregular, el equipo de Nicolás Diez parece haber encontrado su mejor versión. En su último encuentro, goleó 4-1 a Racing con tantos de Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz. Esta contundente victoria les devolvió la alegría tras la derrota ante Huracán y ahora buscan consolidarse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Formaciones de Independiente Rivadavia y Argentinos

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Ezequiel Centurión; Iván Villalba; Leonard Costa; Sheyko Studer; Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil; Tomas Bottari; Matías Fernandez; Nicolás Retamar; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: datos del partido

Hora: 17

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza)