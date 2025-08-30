Independiente Rivadavia logró un triunfo clave ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura
La Lepra mendocina puso fin a una racha negativa que venía arrastrando, con un 2-1 ante el Bicho en Mendoza. Todos los detalles.
Independiente Rivadavia derrotó por 2-1 a Argentinos Juniors en el estadio Bautista Gargantini por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. La apertura del marcador estuvo en manos de Sartori para los mendocinos, apenas 5 minutos después de iniciado el duelo, pero López llegó a los 10 minutos para darle el empate al Bicho.
Finalemente, el tanto convertido por Matías Fernández a los 17 minutos le dio el triunfo a la Lepra mendocina.
De esta manera, el conjunto local quedó undécimo con 8 puntos en la tabla de la Zona A, mientras que Argentinos quedó noveno con el mismo puntaje.
Los goles del duelo
Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: resultado en vivo
Cómo llegaron Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors a este duelo
El comienzo de la "Lepra" mendocina en el Clausura está lejos de ser el ideal, y no ha logrado replicar el buen rendimiento que tuvo en el Torneo Apertura, donde finalizó sexto en su zona. Desde comenzó este certamen, sólo ha conseguido una victoria. En su último compromiso, empataron 1-1 con Tigre en un encuentro polémico, ya que el rival igualó el marcador con un penal en tiempo de descuento convertido por Braian Martínez.
Por su parte y a pesar de un inicio irregular, el equipo de Nicolás Diez parece haber encontrado su mejor versión. En su último encuentro, goleó 4-1 a Racing con tantos de Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz. Esta contundente victoria les devolvió la alegría tras la derrota ante Huracán y ahora buscan consolidarse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
Formaciones de Independiente Rivadavia y Argentinos
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Argentinos Juniors: Ezequiel Centurión; Iván Villalba; Leonard Costa; Sheyko Studer; Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil; Tomas Bottari; Matías Fernandez; Nicolás Retamar; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: datos del partido
- Hora: 17
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza)
