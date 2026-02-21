MinutoUno

Independiente Rivadavia vs. Independiente por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Desde las 17 de este sábado, la Lepra mendocina recibe al Rojo por la sexta fecha del Torneo Apertura. Todos los detalles.

Este sábado, el Estadio Juan Bautista Gargantini es el escenario de un choque de alto voltaje por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Desde las 17:00, la "Lepra" y el "Rojo" miden fuerzas en un duelo de realidades protagonistas.

Independiente Rivadavia vs. Independiente: minuto a minuto

Independiente Rivadavia abrió el marcador y le gana al Rojo por 1-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025304618117239241&partner=&hide_thread=false

Seguí acá el resultado en vivo

Cómo llegan ambos clubes a este duelo

El conjunto mendocino llega con un registro envidiable de cuatro victorias en cinco presentaciones, consolidándose como uno de los animadores del torneo. Sin embargo, no la tendrá fácil: enfrente estará el equipo de Avellaneda, que arriba invicto y con el impulso de haber sumado de a tres en sus últimos dos compromisos.

Tras un arranque casi perfecto, la "Lepra" mendocina sufrió su primer traspié la jornada pasada al caer por la mínima ante Belgrano en su estadio. El verdugo fue Franco Vázquez, quien sentenció el 1-0 sobre el final de la primera etapa.

Pese a este tropezón, el balance de los dirigidos por Rodolfo De Paoli sigue siendo positivo: gracias a las cuatro victorias consecutivas obtenidas previamente, se mantienen como únicos escoltas de la Zona B con 12 unidades, acechando de cerca al líder Tigre.

En la vereda de enfrente llega un Independiente en franco ascenso. El equipo de Avellaneda logró romper la racha de empates iniciales con dos triunfos vitales (1-0 ante Platense y 2-0 frente a Lanús) que lo catapultaron al segundo puesto de la Zona A.

Formaciones del encuentro

Independiente Rivadavia vs. Independiente: datos del partido

  • Hora: 17:00
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Pablo Echavarría
  • Estadio: Juan Bautista Gargantini
