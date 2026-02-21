Independiente Rivadavia vs. Independiente por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan ambos clubes a este duelo

El conjunto mendocino llega con un registro envidiable de cuatro victorias en cinco presentaciones, consolidándose como uno de los animadores del torneo. Sin embargo, no la tendrá fácil: enfrente estará el equipo de Avellaneda, que arriba invicto y con el impulso de haber sumado de a tres en sus últimos dos compromisos.

Tras un arranque casi perfecto, la "Lepra" mendocina sufrió su primer traspié la jornada pasada al caer por la mínima ante Belgrano en su estadio. El verdugo fue Franco Vázquez, quien sentenció el 1-0 sobre el final de la primera etapa.

Pese a este tropezón, el balance de los dirigidos por Rodolfo De Paoli sigue siendo positivo: gracias a las cuatro victorias consecutivas obtenidas previamente, se mantienen como únicos escoltas de la Zona B con 12 unidades, acechando de cerca al líder Tigre.

En la vereda de enfrente llega un Independiente en franco ascenso. El equipo de Avellaneda logró romper la racha de empates iniciales con dos triunfos vitales (1-0 ante Platense y 2-0 frente a Lanús) que lo catapultaron al segundo puesto de la Zona A.