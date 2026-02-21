Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Independiente

El equipo mendocino llega con la sangre en el ojo. Tras un inicio arrollador de cuatro victorias al hilo, la jornada pasada conoció la derrota por primera vez: un ajustado 1-0 ante Belgrano, sentenciado por la jerarquía de Franco Vázquez. Sin embargo, el traspié no opaca el presente de los mendocinos, que con 12 puntos se mantienen como únicos escoltas de Tigre en la Zona B y buscarán recuperar la memoria ante su gente.