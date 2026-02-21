Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Independiente por el Torneo Apertura.
Este sábado a las 17:00, el Estadio Juan Bautista Gargantini se vestirá de gala para un enfrentamiento que promete chispas. Por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, la "Lepra" mendocina y el Independiente de Avellaneda se ven las caras en un duelo de equipos que hoy miran a todos desde la parte alta de sus tablas.
El equipo mendocino llega con la sangre en el ojo. Tras un inicio arrollador de cuatro victorias al hilo, la jornada pasada conoció la derrota por primera vez: un ajustado 1-0 ante Belgrano, sentenciado por la jerarquía de Franco Vázquez. Sin embargo, el traspié no opaca el presente de los mendocinos, que con 12 puntos se mantienen como únicos escoltas de Tigre en la Zona B y buscarán recuperar la memoria ante su gente.
Del otro lado, el panorama es de puro optimismo. Tras un comienzo de torneo algo trabado por los empates, el Rey de Copas encontró la llave del gol y la victoria. Con triunfos sólidos ante Platense y Lanús, los dirigidos por Gustavo Quinteros saltaron al segundo puesto de la Zona A.
Formaciones del encuentro
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Ignacio Malcorra, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Walter Mazzantti o Ignacio Pussetto y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Independiente
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
