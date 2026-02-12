Inter Miami quiere una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia de Mendoza

Inter Miami, que se viene preparando de la mejor manera con muchos amistosos en su agenda, avanza en el mercado de pases de la MLS y tiene en carpeta a Matías Fernández, una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia de Mendoza que viene demostrando un gran nivel en los últimos años del fútbol argentino. El mediocampista platense, de 24 años, es seguido de cerca tras la lesión de Lionel Messi y el interés ya generó expectativa en la Lepra.