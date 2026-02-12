Inter Miami quiere una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia de Mendoza
El equipo mendocino es uno de los invictos del campeonato y de la mano de Alfredo Berti se encuentra en lo más alto de la Zona A del Torneo Apertura
Inter Miami, que se viene preparando de la mejor manera con muchos amistosos en su agenda, avanza en el mercado de pases de la MLS y tiene en carpeta a Matías Fernández, una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia de Mendoza que viene demostrando un gran nivel en los últimos años del fútbol argentino. El mediocampista platense, de 24 años, es seguido de cerca tras la lesión de Lionel Messi y el interés ya generó expectativa en la Lepra.
El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, es uno de los invictos del Torneo Apertura 2026 y se encuentra en lo más alto de la Zona A del campeonato. En ese contexto, el rendimiento de Fernández despertó sondeos desde Estados Unidos con intenciones de avanzar para contar con sus servicios.
Según informó el diario El Sol de Mendoza, desde las Garzas ya realizaron averiguaciones por el futbolista, aunque todavía no existió una oferta formal. Inter Miami, que recientemente incorporó a Germán Berterame, busca potenciar su plantel para afrontar una exigente temporada en la MLS dónde seguramente buscará defender el título de la mejor manera posible.
La lesión de Lionel Messi y la cotización de Matías Fernández
La ofensiva del conjunto estadounidense se da en medio de la nueva lesión que sufrió Lionel Messi, la cual obligó a postergar el amistoso frente a Independiente del Valle. En Puerto Rico deberán esperar hasta el jueves 26 de febrero para disputar el encuentro.
En Independiente Rivadavia manejan la situación con cautela. Una eventual transferencia al exterior podría representar un importante ingreso económico y, al mismo tiempo, habilitar la posibilidad de incorporar otro refuerzo para afrontar la Copa Libertadores, a la que accedió tras conquistar la Copa Argentina. De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, Matías Fernández tiene una cotización de 800.000 euros y mantiene contrato con la Lepra hasta diciembre de 2028.
