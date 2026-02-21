Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Riestra vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026.
Deportivo Riestra y Huracán se verán las caras este sábado a partir de las 19:15 en el Estadio Guillermo Laza, en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. El equipo del Bajo Flores atraviesa un presente preocupante: todavía no pudo festejar en lo que va del certamen y hoy aparece comprometido en la lucha por la permanencia. Del otro lado estará el Globo, que llega en alza tras cosechar los últimos seis puntos en juego, entre ellos un triunfo resonante en el clásico ante San Lorenzo.
El Malevo dejó atrás aquella solidez que lo había caracterizado durante la temporada pasada y el arranque de 2026 fue muy por debajo de las expectativas. Sin victorias en su haber y con apenas dos empates, el conjunto blanquinegro se hunde en el fondo de la Zona A y también en la tabla anual. Hoy se ubica en el puesto 28° y, de sostenerse esta tendencia, debería disputar un desempate frente a Newell’s Old Boys para definir qué equipo pierde la categoría.
En Parque Patricios tampoco todo fue sencillo al comienzo del año, pero el equipo dirigido por Diego Martínez logró acomodarse a tiempo. El envión anímico llegó con la victoria en el clásico ante San Lorenzo gracias a un gol de Jordy Caicedo, máximo artillero del Globo con cuatro tantos en el torneo. En la fecha siguiente, Huracán volvió a imponerse por la mínima frente a Sarmiento en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y ahora intentará encadenar su tercera alegría consecutiva. El desafío será en una cancha siempre incómoda, aunque con la sensación de que Riestra ya no muestra la firmeza que lo distinguió en 2025.
Formaciones del encuentro
Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Rodrigo Gallo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Huracán: Hernán Galindez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, César Ibáñez; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Riestra vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario