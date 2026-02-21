Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Huracán

En Parque Patricios tampoco todo fue sencillo al comienzo del año, pero el equipo dirigido por Diego Martínez logró acomodarse a tiempo. El envión anímico llegó con la victoria en el clásico ante San Lorenzo gracias a un gol de Jordy Caicedo, máximo artillero del Globo con cuatro tantos en el torneo. En la fecha siguiente, Huracán volvió a imponerse por la mínima frente a Sarmiento en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y ahora intentará encadenar su tercera alegría consecutiva. El desafío será en una cancha siempre incómoda, aunque con la sensación de que Riestra ya no muestra la firmeza que lo distinguió en 2025.