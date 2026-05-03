Aldosivi e Independiente Rivadavia empataron en el cierre del Torneo Apertura

El partido comenzó con un ritmo frenético y los dos goles llegaron en los primeros diez minutos. A los 4', Santiago Moya aprovechó un rebote dentro del área y conectó un remate certero para poner en ventaja al "Tiburón". Sin embargo, la alegría duró poco para los locales. A los 7', Leonel Bucca apareció con un remate preciso para igualar el marcador y decretar el 1-1 definitivo.