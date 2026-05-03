Aldosivi e Independiente Rivadavia empataron en el cierre del Torneo Apertura
El "Tiburón" y la "Lepra" igualaron 1-1 en un partido dinámico. Santiago Moya abrió la cuenta para los locales, pero Leonel Bucca niveló las acciones rápidamente.
El Torneo Apertura llegó a su fin para Aldosivi e Independiente Rivadavia con un empate 1-1 en Mar del Plata. El encuentro dejó realidades muy distintas para ambos equipos: mientras la visita terminó celebrando el primer puesto de la Zona B, el conjunto marplatense cerró una campaña para el olvido sin conseguir victorias en todo el campeonato.
El partido comenzó con un ritmo frenético y los dos goles llegaron en los primeros diez minutos. A los 4', Santiago Moya aprovechó un rebote dentro del área y conectó un remate certero para poner en ventaja al "Tiburón". Sin embargo, la alegría duró poco para los locales. A los 7', Leonel Bucca apareció con un remate preciso para igualar el marcador y decretar el 1-1 definitivo.
Santiago Moya capturó un rebote dentro del área y abrió el marcador para el Tiburón a los 4 minutos del primer tiempo:
La Lepre mendocina reaccionó rápido y Leonel Bucca igualó el encuentro a los 7 minutos del primer tiempo:
Las realidades de ambos equipos en el Torneo Apertura
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Independiente Rivadavia: Con este empate, la "Lepra" cerró una fase regular brillante en lo más alto de la Zona B, acumulando 34 unidades. En la siguiente instancia del certamen, el conjunto mendocino se medirá ante Unión de Santa Fe (hasta el momento).
Aldosivi: El presente del equipo marplatense es preocupante. Terminó en la penúltima posición con apenas 8 unidades, sin haber logrado ninguna victoria a lo largo del torneo.
Formaciones del encuentro entre Aldosivi e Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar y Lucas Rodríguez en defensa; Esteban Rolón, Felipe Anso y Tomás Fernández en el mediocampo; y Blas Palavecino junto a Nicolás Cordero en la delantera.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Leonard Costa y Juan Manuel Elordi en la última línea; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, Leonel Bucca y Rodrigo Atencio
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